"هل سيكون ريال مدريد أفضل معه؟ لنرى" .. نبوءة كريستيانو رونالدو "المرعبة" بشأن مبابي تتحول إلى واقع!

نجم النصر كان أول من توقع ما يحدث في الموسم الجاري

لم ينته الموسم بعد، لكن ما حدث خلاله حتى تلك اللحظة يؤكد صدق نبوءة كريستيانو رونالدو "المرعبة" لجمهور ريال مدريد بشأن المهاجم الجديد كيليان مبابي.

مبابي كان قد انضم إلى الفريق الإسباني بالمجان عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الصيف الماضي، وفيما توقع الجميع النجاح المبهر للصفقة قلل رونالدو في مقطع فيديو نشره عبر يوتيوب من الآمال والتوقعات.

نجم النصر السعودي أوضح خلال حديثه أن ريال مدريد يختلف تمامًا عن النادي الفرنسي، وهو ما يجعل التسليم بنجاح الصفقة أمر بعيد جدًا عن المنطق، مفضلًا الانتظار لمتابعة الموسم ورؤية ما سيحدث.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حيث قال "دعنا نرى إن كان مبابي صاحب ذهنً صافٍ وعقلية قوية، وهل سيتعامل جيدًا مع الضغط، لأن ريال مدريد ليس باريس سان جيرمان وأستطيع تأكيد ذلك".

أتم "مبابي انتقل إليهم الآن، لنرى إن كان ريال مدريد سيكون أفضل معه أم ماذا؟ دعنا نرى. أعتقد أن ريال مدريد سيبقى قويًا لكن هل سيكون أفضل من الموسم الماضي؟ لا أحد يعلم، الله فقط من يعلم. سنرى ما سيحدث، لكن الفريق بالطبع يمتلك لاعبين رائعين".

الجمهور الأبيض أعاد نشر مقطع الفيديو وتداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، وذلك عقب الخسارة الأخيرة للريال أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني مساء أمس وإهدار المهاجم الفرنسي لركلة جزاء.