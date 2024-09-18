"نطلب منه أن يُعلمنا الفوز" .. جويدو يرد على تحكم رونالدو بالنصر ومطالبات رحيله!

رد مفاجئ من المدير التنفيذي للنصر بشأن تحكم رونالدو بالنادي!

رد جويدو فينجا، المدير التنفيذي لنادي النصر، على الاتهامات التي تؤكد أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو من يتحكم بالعالمي، متحدثًا عن المطالبات برحيله.

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وقال جويدو خلال تصريحات لموقع "الشرق": "كريستيانو رونالدو قائدنا، فهو أقوى لاعب في العالم ليس فقط فنيًا، بل أيضًا بالطريقة التي يتصرف بها. هو لا يتحكم بالنادي، فهو رقم 1 في العالم، ويعرف التوجه الذي يجب أن نأخذه".

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وأضاف: "وضعنا هدفًا نريد الوصول إليه، ورونالدو شخص فائز، ونطلب منه أن يعلمنا كيف نفوز. لقد فزنا هذا العام معه، والوصول إلى أبرز هدف يجب بلوغه. كريستيانو جزء من الفريق ونحن سعداء جدًا لأنه معنا في الفريق".

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ورد المدير التنفيذي على مطالبات رحيله قائلًا: "أنا مؤمن جدًا بمشروع النصر، وأيضًا بأن النادي من أبرز السفراء الذين يقدمهم هذا البلد. أنا مقتنع ومندمج في القيام بذلك، وأعتقد أنني أمتلك الثقة من الملاك، وأثق بإمكانية بلوغ الهدف المنتظر".

وواصل جويدو تصريحاته موضحًا: "سأواصل اندماجي مع النصر وتقديم أفضل ما أملك للنادي. في حال لم يعد أحد هذه العناصر موجودًا، سأتحمل المسؤولية وأتخذ القرار. كلنا هدفنا أن نجعل العالمي أكبر الأندية السعودية في العالم، وأن يصبح أبرز سفير للبلد".

وعن الحديث حول وجود خلاف بينه وبين إبراهيم المهيدب رئيس النصر السابق، علق فينجا: "لقد قابلته عندما بدأ عمله، وشخصيًا عملت معه بشكل جيد جدًا، وشعرت بخيبة أمل حينما غادر، لم يكن لدي أي خلاف معه".

واختتم حديثه قائلًا: "أعتقد أنني مازلت على علاقة جيدة معه، ثم اتخذ قرار المغادرة، في النادي لدينا نظام حوكمة وضعه المساهمون، ويجب أن أتبع هذا النظام، ويجب على الجميع اتباع نظام الحوكمة وفي النهاية قمنا بأمور عديدة كان يطلب منا القيام بها، وقمنا بذلك في الوقت الذي كان بالإمكان فيه فعل ذلك".