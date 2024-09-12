"يعتقدون أنهم يعرفون كل شيء" .. كريستيانو رونالدو يفتح النار على اللاعبين الشباب و"وظيفة مفاجئة في انتظاره"

كلمات قوية جديدة من كريستيانو رونالدو..

واصل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، إثارة الجدل في الشارع الرياضي العالمي؛ أثناء ردوده على خططه المستقبلية بعد الاعتزال.

رونالدو اعترف في وقتٍ سابق، بأنه "سيضيع بعض الشيء" بعد اعتزال كرة القدم؛ لأنها تعطيه الأدرينالين، خاصة عند مشاركته في المباريات وتسجيله للأهداف.

وفي هذا السياق.. نفى رونالدو في تصريحات مع بودكاست الأسطورة الإنجليزية ريو فيرديناند، نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مساء اليوم الخميس، دخوله عالم التدريب أو الإدارة الرياضية، بعد نهاية مشواره كـ"لاعب".

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وقال الأسطورة البرتغالية: "بالنسبة لي.. سيكون من الصعب يومًا ما أن أصبح مدربًا؛ لأنني لا أهتم بهذا الجيل الصغير"، معتبرًا أن اللاعبين الشباب حاليًا، لا يأخذون النصيحة من تجارب أساطير ونجوم اللعبة التاريخيين.

وأضاف كريستيانو رونالدو بلهجة أقوى، ضد الجيل الجديد من لاعبي كرة القدم: "يعتقدون أنهم يعرفون كل شيء.. يعتقدون أن الهواتف وإنستجرام وتيك توك، سيمنحوك تعليمًا جيدًا".

وشدد مهاجم النصر البالغ من العمر 39 سنة، على أنه لديه فصلًا آخر من حياته، وأشياءً أخرى متعلقة بالعمل يقلق بشأنها؛ بعد اعتزاله كرة القدم نهائيًا.

ومن ناحيتها.. فجّرت "ديلي ميل" مفاجأة مدوية؛ بكشفها عن اهتمام عديد من محطات البث التلفزيوني العالمية، بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو؛ للعمل كمحلل رياضي بعد الاعتزال.

وأشارت الصحيفة البريطانية الشهيرة إلى أن تجربة رونالدو الجديدة، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" - التي دشنها مؤخرًا -؛ جعلته بشكل سريع للغاية، واحدًا من الأكثر انتشارًا عالميًا في هذا المجال.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو، دشن قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، يوم 21 من شهر أغسطس الماضي؛ حيث اكتسبت شهرة واسعة للغاية عبر العالم، مع تفاعل يومي من الأسطورة البرتغالية، بمجموعة من الفيديوهات والحوارات الشخصية والرياضية.