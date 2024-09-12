"أنتم فئران وسأضيع بعد كرة القدم!" .. كريستيانو رونالدو يهين منتقديه ويثير الجدل مع اقتراب لحظة الاعتزال

تصريحات مثيرة للجدل من كريستيانو رونالدو..

أشعل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، "الجدل" برأيه في منتقديه، وحديثه عن حياته بعد اعتزال كرة القدم.

رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، يرتبط بعقد مع النصر حتى 30 يونيو 2025؛ حيث تضاربت الأنباء بشأن التجديد مع العملاق السعودي، لمدة موسم أو اثنين أخريين.

ووصف رونالدو في بودكاست مع الأسطورة الإنجليزية ريو فيرديناند، منتقديه بـ"الفئران"، مؤكدًا على أنه لن يبكي؛ لأن بعض الأشخاص يقومون بمهاجمته، في كل مرة لا يسجل فيها أهدافًا، خلال أي مباراة.

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وأضاف الأسطورة البرتغالية، بخصوص هذا الأمر، وبلهجة عنيفة للغاية: "هل سأنهي مسيرتي الكروية لأن بعض الفئران انتقدوني؟!".

وشدد كريستيانو رونالدو على أن العالم يحبه، وهذا هو حافزه الكبير في كرة القدم، موجهًا رسالة إلى منتقديه؛ بالقول: "لن يستطيع أحد أن يسلب بريقي؛ لأن أشخاصًا لا يعرفهم أحد، يظهرون على شاشات التلفزيون، ويقومون بمهاجمتي".

وعلى جانب آخر.. اعترف رونالدو بأنه سيكون "ضائعًا بعض الشيء"، بعد اعتزاله كرة القدم نهائيًا؛ حيث سيفتقد "الأدرينالين" الذي يحصل عليه خلال المباريات، ومع تسجيله الأهداف.

لكن على الرغم من ذلك.. أشار مهاجم نادي النصر إلى أنه محاط بأشخاص يحبونه كثيرًا، بالإضافة إلى أعماله التجارية والخاصة، التي ستساعده على تخطي هذا الأمر.

وفي النهاية.. كشف كريستيانو عن أنه قد يعتزل بعد موسمين أو ثلاثة من الآن، لافتًا إلى أنه أعطى كرة القدم الاحترافية أكثر من 25 سنة من عمره، وجسده لن يستطيع المقاومة أكثر من ذلك.