كريستيانو رونالدو السبب .. إندريك يطمع في عرش فينيسيوس داخل ريال مدريد!

البرازيلي الشاب لا يخشى من هذه المسؤولية الضخمة

يمني النجم البرازيلي الصاعد إندريك، نفسه بارتداء قميص أسطورة ريال مدريد، عندما ينتقل إلى النادي الملكي في الصيف المقبل.

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا بالفعل في السير على خطى زميله المستقبلي جود بيلينجهام، من خلال تقليد احتفاليته بتسجيل الأهداف، وتحدث للجماهير عن خططه في المستقبل القريب بمدريد.

وقال إندريك في حديثه لـ"Placar TV": "لست قلقًا للغاية بشأن رقم القميص الذي سأرتديه، لكن المفضل لدي هو الرقم سبعة، هذا ما أستخدمه في ألعاب الفيديو عندما ألعب NBA وفي FIFA".

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وأضاف: "إنه رقم يجذب الكثير من الاهتمام بالنسبة لي لأن كريستيانو رونالدو ارتداه، وأنا أيضًا أحب لوكا دونسيتش نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة، الذي يرتدي رقم 77، إنه الرقم الذي أتطلع إليه وأراه مميزًا".

ومع ذلك، فإن زميله النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور يرتدي حاليًا الرقم المميز منذ توقيع عقد جديد مع النادي ومن غير المرجح أن يتخلى عنه في أي وقت قريب.

وتابع: "لقد لعبت من قبل بأرقام 11 و10 و7.. والآن أنا 9 في بالميراس، قد أرتدي نفس الرقم في ريال مدريد لكنه يمثل ضغط كبير علي، حيث ارتداه من قبل رونالدو البرازيلي وهو أسطورة لبلادي، لكني دائمًا أتمتع بقدر كبير من المسؤولية".

وظل إندريك مع الفريق البرازيلي منذ إتمام الصفقة في ديسمبر 2022، بسبب القواعد المتعلقة بانتقالات اللاعبين تحت 18 عامًا، لكنه سينتقل إلى الميرنجي في الصيف المقبل.