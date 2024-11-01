"تصرفه لا يُخرج من لاعب مبتدئ" .. كريستيانو رونالدو يواجه اتهامًا بإضاعة النصر قبل ديربي الهلال

كلمات قاسية تحبط قائد النصر قبل ديربي الرياض..

تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، اتهامًا بإضاعة الأصفر، في المباريات الأخيرة، وقيامه بسلوك لا يقوم به اللاعبون المبتدئون.

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ووجه رونالدو رسالة إلى الجماهير النصراوية، مطالبًا إياكم بالتواجد في مدرجات ملعب الأول بارك، والذي يحتضن مباراة ديربي الرياض أمام الهلال، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

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وقال الناقد عدنان جستنيه، عبر قناة 24 الرياضية، "رونالدو أسطورة في إيقاع نفسه بمصيدة التسلل، لا يرى الملعب أو زملاءه، يضع نفسه في منطقة التسلل ثم يتوجه للاعتراض على الحكام، وخاصة في مباريات الهلال، قد أقبل ذلك الخطأ إذا كان من لاعب صغير، وليس كبيرًا مثله".

وأضاف "كريستيانو يُلام على إضاعة ركلة الجزاء أمام التعاون في كأس الملك، لا تقولوا لم يوفق في الركلة، كان من المفترض أن يركز، رونالدو ضيّع، وانتقدنا سالم الدوسري مسبقًا لأنه أهدر ركلة جزائية".

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وشارك كريستيانو رونالدو في 12 مباراة مع النصر هذا الموسم، بجميع المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة، فيما لاقى النجم البرتغالي انتقادات واسعة بعد إهدار ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من مباراة النصر والتعاون، ليودع الأصفر بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16.