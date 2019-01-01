وكيله: الأولوية لدى بيليا هي البقاء في ميلان
كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر
قال إنزو مونتيباوني أنه سيصل إيطاليا يوم الأربعاء للحديث مع ميلان عن مستقبل موكله "لوكاس بيليا"، فاتحًا الباب لجميع الخيارات لكن مانحًا الأولوية للبقاء ضمن صفوف الروسونيري.
وارتبط لاعب لاتسيو السابق بعدد من الأندية الصينية والفرنسية بجانب بوكا جونيورز الأرجنتيني في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعدما فقد مكانه الأساسي في ميلان لصالح تيمو باكايوكو.
الوكيل تحدث مع كالتشيوميركاتو عن كل الخيارات قائلًا "سأصل إيطاليا يوم الأربعاء للحديث مع ميلان. لوكاس لديه أفكار واضحة .. يريد البقاء مع ميلان، لكن نريد أن نفهم موقف النادي ونواياه، ولذا أنا قادم إلى إيطاليا".
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أضاف "بوكا جونيورز فريق مهم جدًا يحظى باحترامي أنا ولوكاس، لكنه ليس الوقت المناسب للعودة للأرجنتين. لا أستطيع تأكيد وجود اهتمام من أي نادٍ حاليًا، هناك وضعيات أخرى على المحك مثل إمكانية التجديد مع الميلان. الأولوية تبقى للميلان، بيليا يُريد صناعة التاريخ مع الفريق".
وأتم الوكيل حديثه بالتأكيد على عدم وجود أي مشكلة بين موكله وفرانك كيسييه لاعب وسط الروسونيري، بعد الحادثة التي جمعت اللاعبين خلال مواجهة الإنتر في ديربي ميلانو.
لا ليس كلمة سر ❌— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 16, 2019
هو معروف وواضح للجميع 🌟
أكبر خطر يهدد أي خصم ⚠️
في مانشستر لا حاجة لهم أن نذكرهم بذلك 🤷♂️
أضف لذلك أن ليو يحب الفرق الإنجليزية 🏴
📊 سجّل ميسي 22 هدفًا في 31 مباراة لعبها أمام فرق إنجليزية في دوري الأبطال، أكثر من أي لاعب آخر في البطولة 🔝#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/u68YIQBapE