وكيله: الأولوية لدى بيليا هي البقاء في ميلان

الوكيل قادم لإيطاليا لبدء المحادثات مع النادي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال إنزو مونتيباوني أنه سيصل إيطاليا يوم الأربعاء للحديث مع ميلان عن مستقبل موكله "لوكاس بيليا"، فاتحًا الباب لجميع الخيارات لكن مانحًا الأولوية للبقاء ضمن صفوف الروسونيري.

وارتبط لاعب لاتسيو السابق بعدد من الأندية الصينية والفرنسية بجانب بوكا جونيورز الأرجنتيني في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعدما فقد مكانه الأساسي في ميلان لصالح تيمو باكايوكو.

الوكيل تحدث مع كالتشيوميركاتو عن كل الخيارات قائلًا "سأصل إيطاليا يوم الأربعاء للحديث مع ميلان. لوكاس لديه أفكار واضحة .. يريد البقاء مع ميلان، لكن نريد أن نفهم موقف النادي ونواياه، ولذا أنا قادم إلى إيطاليا".

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أضاف "بوكا جونيورز فريق مهم جدًا يحظى باحترامي أنا ولوكاس، لكنه ليس الوقت المناسب للعودة للأرجنتين. لا أستطيع تأكيد وجود اهتمام من أي نادٍ حاليًا، هناك وضعيات أخرى على المحك مثل إمكانية التجديد مع الميلان. الأولوية تبقى للميلان، بيليا يُريد صناعة التاريخ مع الفريق".

وأتم الوكيل حديثه بالتأكيد على عدم وجود أي مشكلة بين موكله وفرانك كيسييه لاعب وسط الروسونيري، بعد الحادثة التي جمعت اللاعبين خلال مواجهة الإنتر في ديربي ميلانو.