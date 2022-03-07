كريستنسن في برشلونة.. الصفقة الأولى لتشافي تتم بنجاح

أغلق نادي برشلونة أول صفقة تحت قيادة المدير الفني تشافي هيرنانديز في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أندرياس كريستنسن مدافع نادي تشيلسي قد أعطى الضوء الأخضر لبرشلونة من أجل الانتقال.

كريستنسن يمتلك عقدًا مع تشيلسي ينتهي في يونيو القادم، ويحق له الرحيل بالمجان لأي نادٍ دون الرجوع إلى البلوز.

ما هي التفاصيل؟

"ماركا" نشرت تقرير لها أوضحت فيه أن كريستنسن قد خضع لفحوصات طبية جزئية في الساعات الأولى من اليوم، الإثنين، وسيكون هناك جزء آخر في نهاية اليوم.

وينتظر برشلونة حتى التأكيد على اجتياز جميع الاختبارات ليتم التوقيع على العقد بشكل رسمي.

وأضافت الصحيفة أن عقد المدافع الدنماركي سيكون لمدة 5 سنوات مقبلة مقابل 6 ملايين يورو سنويًا.

أول صفقة لتشافي

عندما يتم تأكيد ذلك بشكل رسمي، سيكون كريستنسن هو الصفقة الأولى الصيفية للمدرب تشافي هيرنانديز في برشلونة.

وشارك صاحب الـ25 عامًا مع تشيلسي هذا الموسم في 26 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع آخر.

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