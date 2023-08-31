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كروس يواصل مهاجمة السعودية: على الأقل رونالدو ذهب هناك في نهاية مشواره

هدى عزيز
Toni Kroos Real MadridGetty Images
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توني كروس يفتح النار على دوري روشن السعودي.

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هاجم توني كروس، نجم ريال مدريد، اللاعبين الذين يفضلون الانتقال إلى دوري روشن السعودي من أجل المال، من خلال وصف توقيع جابري فيجا للأهلي بأنه "مخزٍ".

وقال صاحب الـ33 عامًا في تصريحات لمجلة "Sports Illustrated": "في النهاية، أعتقد أن اللاعبين الذين فضلوا الانتقال إلى الدوري السعودي كان هذا من أجل المال وليس كرة القدم".

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وتابع: "بعض القرارات التي يتخذها اللاعبين تجعل الأمور صعبة على كرة القدم التي نعرفها ونحبها جميعًا، هذه القرارات يجب أن يتخذها اللاعبين بأنفسهم مثل كريستيانو رونالدو الذي قرر الرحيل، ولكن في نهاية حياته المهنية".

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وواصل: "الأمر يصبح صعبًا عندما يقرر لاعبين شباب ويتمتعون بالجودة اللازمة للعب في أفضل أندية أوروبا الانتقال إلى الدوري السعودي".

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من جانبه، يفضل كروس البقاء مخلصاً للملكي، النادي الذي قضى فيه عشرة مواسم قائلًا: 'إنه رقم خاص بالنسبة لي، خاصة أنني لم ألعب في أي مكان منذ تسع سنوات، ولكن في نادٍ مميز جدًا، في ريال مدريد، عليك أن تكون دائمًا في أفضل حالاتك وأن تقدم أفضل ما لديك".

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 93695كريم بنزيما
  • 9962خاليدو كوليبالي
  • 18000روبرتو فيرمينو
  • 8046نجولو كانتي
  • 20468مارسيلو بروزوفيتش
  • 41897صفقة أخرى
192068 الأصوات

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