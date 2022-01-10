كروس يعلن عن شروطه الثلاثة للاستمرار مع ريال مدريد

أكد توني كروس نجم وسط ملعب فريق ريال مدريد أنه لن يجدد عقده مع النادي الملكي إلا عندما تتحقق ثلاثة شروط.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ضمن حوار مع شبكة "سكاي"، تطرق خلالها للحديث عن صفقتي إرلينج هالاند وكيليان مبابي.

وقال كروس: "أنا أعرف النادي والنادي يعرفني جيدًا، وفي نقطة محددة سنجمتع بشكل مريح وبثقة كبيرة، أشعر أنني أملك المزيد لكن هناك بعض الأشياء التي يجب أن تتحقق".

وأضاف: "أول شيء أن يكون هناك نوعًا من التقارب في المستوى بيني وبين الفريق، والثاني هو أن تكون حالتي البدنية جيدة، والثالث هو أن أكون أملك الرغبة".

وأكمل: "عندما تجتمع تلك الأشياء سويًا سنتحدث، سيحدث ذلك في مرحلة ما، ولو لم يحدث فلا يزال عقدي ساريًا حتى 2023".

وأنهى كلماته بالحديث عن الثنائي إرلينج هالاند وكيليان مبابي: "لقد تواجدت هنا طيلة ثمانية أعوام، وسمعت العديد من الأسماء، ريال مدريد دائمًا ما يبحث عن الأفضل".

جدير بالذكر أن توني كروس كان قد انضم لصفوف ريال مدريد عقب نهاية كأس العالم 2014 قادمًا من بايرن ميونخ وحصد ثلاثة ألقاب دوري أبطال أوروبا مع الملكي.