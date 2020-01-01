كروس: لن أغادر ريال مدريد والصين خارج حساباتي

تصريحات مهمة..

شدد توني كروس، لاعب ريال مدريد، على أنه لا يُفكر في مغادرة النادي الملكي قبل نهاية عقده في صيف 2023، في الوقت الذي صمم فيه أنه لو ترك سانتياجو برنابيو حينها فلن يتوجه مطلقًا إلى الصين.

وبرزت الصين في السنوات الأخيرة كوجهة للنجوم عند تقدمهم في العمر بعد الثورة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها البلاد على صعيد كرة القدم، فباتت أغلب الأندية هناك تقدم عروضًا مادية خيالية للاعبين الكبار.

لكن هذا لا يُغري الدولي الألماني كثيرًا، فمخططاته مختلفة عندما يتقدم في العمر، وكلها بحسب تأكيداته تعتمد في المقام الأول على الحالة البدنية والذهنية التي سيكون عليها.

المزيد من الفرق

لاعب بايرن ميونخ السابق في تصريحات للصحافة قال "بالطبع أُخطط لأن أكون مع ريال مدريد في الثلاث سنوات المتبقية في عقدي، عند الوصول إلى 33 عامًا، يمكنني حينها التساؤل حول الخطوة الجديدة.".

كما أضاف "وقتها سيحين وقت التساؤل: كيف أبدو من الناحية البدنية؟ وماذا عن الحافز؟. لن تقرأوا أبدًا كروس ذاهب إلى الصين أو قصصًا مشابهة.".

الكرة الإسبانية متوقفة في الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا بينما عادت منافسات الدوري الألماني من جديد بدون حضور جماهيري، ويأمل كروس أن تنجح التجربة الألمانية تنتقل إلى الإسبان في وقت قريب.

اقرأ أيضًا.. جاريث بيل يحدد موقفه من الانضمام لصفوف نيوكاسل

كروس قال "نحن قلقون بشأن الوضع في إسبانيا ونأمل ألا يفشل الدوري الذي بدأ حتى لا يؤثر علينا.".

وأتم "بدأنا في العودة إلى التدريبات الأسبوع الماضي ولكن بدون تدخلات بدنية، إنه وضع غريب وتدريبات غريبة، ترى الجميع ولكن لا يمكنك التعامل معهم.".

يذكر أن الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا يُخططان لعودة الدوري في منتصف شهر يونيو المقبل حال نجاح البروتوكول الصحي الموضوع للعودة إلى التدريبات وفقًا للمراحل الثلاث الموضوعة مؤخرًا.