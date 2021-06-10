خاص| كروس يرد على ماتيوس ويكشف حقيقة خلاف زيدان وبيريز

مواجهة صعبة لألمانيا ضد فرنسا

علق توني كروس لاعب وسط ألمانيا وريال مدريد، على حقيقة وجود مشاكل بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال والمدرب السابق زين الدين زيدان.

المدرب الفرنسي أعلن رحيله عن ريال بعد نهاية الموسم المنصرم، مشيرًا في بيان رسمي، إلى أنه لم يحظى بالدعم والتقدير الكافي بعد الإنجازات التي حققها مع الفريق الإسباني.

كروس الذي يستعد لخوض يورو 2020 مع ألمانيا، تطرق إلى هذه القضية، بالإضافة علق على استبعاد لوثار ماتيوس للقائمة المفضلة له للمانشافت في البطولة.

وقال الألماني في تصريحات خاصة لـ"جول":"نحن كلاعبين لا نعرف ما يجري خلف الكواليس، هذه الطريقة المناسبة للرد على هذه القضية، ولكن بشكل عامل أتمنى نجاحنا مع كارلو أنشيلوتي".

وأضاف:"استمتعت بالعمل مع زيدان، ولكني أعرف كارلو جيدًا، كان مدربي الأول في ريال وهو من جلبني للنادي أيضًا".

وأما عن كريم بنزيما:"لعبت معه لـ7 سنوات الآن، هو أحد أهم الأسلحة لفرنسا وواحد من المهاجمين الكبار في العالم بشكل عام".

مواجهة فرنسا:"يجب علينا التحسن والتطور على الجانب التكتيكي، لا يوجد مجال للتجربة أمامهم، لو قمنا بأي تجارب ستكون الأمور في غاية الصعوبة لنا".

لوثار ماتيوس أسطورة ألمانيا استبعد كروس من القائمة التي يراها الأحق لتمثيل الفريق في اليورو، وهو ما رد عليه نجم ريال مدريد.

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وقال لاعب الوسط المخضرم:"بعد كل ما سمعته من لوثار ربما ينبغي أن أرى ذلك كإشارة جيدة، لو كان علي النظر إلى كل تشكيل يختاره أي خبير سيكون الأمر مرهقًا جدًا".

جدير بالذكر أن ألمانيا تقع في مجموعة الموت باليورو مع كل من فرنسا التي تلعب أمامها يوم الثلاثاء القادم، بالإضافة لكل من البرتغال حامل اللقب والمجر.