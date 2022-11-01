كروس: سعيد بالغياب عن كأس العالم وهذا موقفي من التجديد!

النجم الألماني يرفض الحديث عن الحكام

كشف لاعب الوسط الألماني توني كروس، عن شعوره تجاه غيابه عن منتخب بلاده في كأس العالم، موضحًا آخر المستجدات حول مستقبله مع ريال مدريد.

وقال النجم المعتزل دوليًا في المؤتمر الصحفي لمواجهة سلتيك غدًا، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا:"أشعر بأنني في حالة جسدية جيدة جدًا، الاستراحة يمكن أن تساعدني قليلًا، إنها ميزة بالنسبة لي ألا ألعب كأس العالم، هناك الكثير من الحديث عن التعب بسبب البطولة وهذا لا يهمني الآن، أمامنا 3 مباريات يمكنني لعب مباراتين منهم دون قلق".

الاختيار بين كأس العالم ودوري الأبطال:"من المستحيل مقارنتهما واختيار الأهم، لأننا نتحدث عن بطولة مع الأندية وأخرى للمنتخبات، ربما المونديال أكثر صعوبة لأنه يقام كل 4 سنوات لكن الاختيار ليس سهلًا".

وعن ركلة الجزاء ضد جيرونا:"هناك محادثات مستمرة عن الحكام ولكني لا أعير الكثير من الاهتمام لها، لأنهم في النهاية يطلقون الصافرة وفقًا لما يرونه، بالنسبة لي الكرة لم تكن ركلة جزاء ولكني لا أحب الحديث عن الحكام".

تعرضه للطرد:"لو لم تستطع الفوز فلا تخسر، ربما لم تكن المباراة الأفضل لنا، اضطررت إلى القيام بهذا الخطأ لإيقاف الهجوم المضاد على مرمانا، حاولت لمس لاعبهم بشكل خفيف لكن الحكم أعطاني بطاقة صفراء".

تجديد عقده مع ريال مدريد:"أردت أن أكون ناجحًا عندما غادرت بلادي وعمري 24 سنة، لا يمكنك النجاح في ريال مدريد إلا إذا لعبت جيدًا، نحن هادئون بخصوص مستقبلي وسنتحدث العام القادم ربما في يناير أو فبراير أو مارس، كل شيء سيكون على ما يرام، وكما أكدت أكثر من مرة رغبتي هي البقاء والاعتزال في النادي، الشيء الوحيد الذي لا أعرفه هو موعد اعتزالي".

جدير بالذكر أن كروس البالغ من العمر 32 سنة شارك في 16 مباراة مع ريال هذا الموسم ونجح في صناعة 3 أهداف بكل البطولات.