كروس: الكرة الذهبية ليست مهمة ولا أريد الفوز بها!

النجم الألماني يستمر في إثارة الجدل

رغم تسابق نجوم اللعبة من أجل الحصول عليها، إلا أن توني كروس لاعب وسط ريال مدريد يعتبر أن الكرة الذهبية ليست مهمة.

النجم الألماني أصر على أنه ليس لديه أي اهتمام بالحصول على الجوائز الفردية بشكل عام والكرة الذهبية بالتحديد لإيمانه بأن كرة القدم لعبة جماعية تعتمد على انتصارات الفريق.

وقال كروس في البودكاست الخاص به:"رأيي هو أن الجوائز الفردية ليست ضرورية في الرياضة الجماعية، قلت ذلك دائمًا وسأظل متمسك بهذه الفكرة، لا يمكن لأي لاعب أن يفوز بمفرده".

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وتابع :"الكرة الذهبية جائزة مرموقة بكل تأكيد ولكنها ليست مهمة، هذه فكرتي بكل بساطة وهي عدم منحها الأهمية الكبرى التي ينظر بها البعض تجاهها كجائزة فردية".

وتضاف هذه الكلمات إلى العديد من التصريحات الصادمة والمثيرة للجدل للنجم الألماني على مدار السنوات الماضية، من انتقاد لبعض اللاعبين الذين زاملوه وعلى رأسهم إيدين هازارد.

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يذكر أن ريال مدريد تمتع مؤخرًا بتواجد العديد من الحاصلين على الكرة الذهبية ضمن صفوفه، وهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل رحيله وكذلك كريم بنزيما قبل انضمامه للاتحاد السعودي والنجم الكرواتي لوكا مودريتش.