كرواتيا الحل .. المنتخب الوطني يقرب لوكا مودريتش من النصر

اللاعب الكرواتي سيُصبح حرًا بنهاية الموسم الجاري

shahid

مازال مستقبل لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد معلقًا بين البقاء في سانتياجو بيرنابيو والرحيل إلى وجهة أخرى بنهاية عقده عقب انتهاء الموسم الجاري.

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النجم الكرواتي يُعد على رأس قائمة المطلوبين في الدوري السعودي، وتحديدًا النصر الذي يسعى لجمع شمله مجددًا مع زميله القديم كريستيانو رونالدو، وقد يُضيف لهم سيرخيو راموس كذلك بضمه مجانًا عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

المصادر الإسبانية تُجمع على أن مودريتش يمنح الأولوية لتجديد عقده مع ريال مدريد والبقاء معه حتى اعتزال كرة القدم، لكن ذلك القرار لا يعتمد عليه وحده، إذ مازالت الإدارة في العاصمة الإسبانية لم تتخذ قرارها بشأن تقديم عرض جديد لتجديد العقد من عدمه، وذلك بسبب الرغبة في تجديد دماء الوسط الموسم القادم وخاصة في ظل الحديث عن رحيل كارلو أنشيلوتي أكبر الداعمين للنجم الكرواتي.

بخلاف العرض المالي الضخم من النصر والذي يصل إلى 30 مليون يورو سنويًا، أفادت صحيفة ريليفو الإسبانية أن هناك نقطة أخرى قد تصب في صالح انتقال مودريتش إلى الرياض، وهي خلافه مع ناديه بشأن تواجده مع منتخب بلاده كرواتيا.

صاحب الـ37 عامًا يُعد من العناصر الأساسية في المنتخب الكرواتي، وهو ما يُزعج ريال مدريد تمامًا خاصة أن مشاركته الدائمة مع منتخب بلاده تؤثر على حضوره البدني مع الفريق، وقد أظهرت الإحصائيات أنه لعب هذا الموسم 1035 دقيقة مع بلاده تتضمن مباريات كأس العالم قطر 2022، وهو ما يُعادل ثلث وقت لعبه الإجمالي هذا الموسم، إذ لعب مع ريال مدريد 2410 دقيقة.

الحديث يدور حاليًا على اعتزال مودريتش اللعب الدولي بعد انتهاء دوري الأمم الأوروبية لكن الاتحاد الكرواتي يضغط عليه بقوة للاستمرار حتى يورو 2024، فيما يضغط ريال مدريد من الجانب الآخر لدفعه لإنهاء مسيرته الدولية والتفرغ للفريق.

تلك النقطة قد تمنع تجديد عقد مودريتش مع ريال مدريد وتفتح أبواب انتقاله للنصر الذي لن يُمانع أبدًا استمراره مع منتخب بلاده.

Shahid