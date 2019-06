كرتون كريستيانو رونالدو الجديد: ما هو؟ متى وكيف يمكن مشاهدته؟

يتبع نجم يوفنتوس خطى "مايكل جوردان" أسطورة كرة السلة بقيادة مجموعة من الشخصيات الكارتونية من أجل إنقاذ كوكب الأرض، فما قصة فيلم كريستيانو رونالدو؟

يملك كريستيانو رونالدو العديد من المصالح التجارية بعيداً عن كرة القدم والتي ستبقي نجم يوفنتوس مشغولاً حتى موعد اعتزاله وتعليق حذائه ومن بينها أعمال خاصة تتعلق بالموضة، نمط الحياة، صناعات الضيافة "ومن بينها الفنادق" وذلك استغلالاً لقيمته الإعلامية الكبيرة والتي تجلب له النجاح أينما رحل ومهما فعل.

يعود الفضل في ذلك إلى العلامة التجارية CR7 والتي سيحاول الدون البرتغالي الاستفادة منها في تجربة جديدة تتمثل في عمل كرتوني سيكون من بطولته، سيطلق عليه اسم "قوة المهاجم رقم 7" ومن المتوقع أن يظهر على الشاشات في العام الحالي، وسيتوفر على هيئة كتاب هزلي سيكون متاحاً لشرائه أيضاً.

في هذا التقرير، سيقودكم موقع جول لمعرفة القصة الكاملة وراء أحدث مغامرات كريستيانو رونالدو خارج الملاعب.

اقرأ أيضاً.. مورينتس: هازارد؟ لا أحد يستطيع تعويض رونالدو

ما هو كرتون كريستيانو رونالدو الجديد "قوة المهاجم رقم 7"؟

تم إصدار الإعلان الخاص بالكرتون يوم 4 مايو الماضي وظهر فيه رونالدو كجزء من مجموعة مكونة من سبعة أبطال خارقين مهمتهم هي -بالتخمين- إنقاذ العالم من تهديد الروبوتات الشريرة والقوى الخبيثة الأخرى، يعتبر الدون هو قائد هذه المجموعة وعليه ليس فقط ألا يستخدم قدراته البدنية الرائعة من أجل تدمير أعدائه، ولكن عليه أن يلهم فريقه للعمل معاً من أجل هدف مشترك.

The Striker Force are something of a sporting Suicide Squad, with a baseball bat-toting, mohawk-wearing girl and a hockey strick-wielding hammerhead shark also among their number. There are also strong echoes of the 1996 film Space Jam, which saw NBA icon Michael Jordan join forces with the likes of Bugs Bunny and Daffy Duck to save the world from aliens.

يشبه العمل الجديد لكريستيانو رونالدو فيلم "سبيس جام" إلى حد كبير والذي كان بطولة لاعب كرة السلة الشهير "مايكل جوردان" وكان يدور حول التعاون مع بعض الشخصيات الخيالية مثل "باغز باني" و"دافي داك" من أجل إنقاذ العالم من الكائنات الفضائية، في قوة المهاجم رقم 7 سيرتدي كل عضو من الفريق الرقم 7 الذي ارتداه رونالدو في أغلب مسيرته.

تم إنتاج العمل من قبل شركة هندية للرسوم المتحركة بالتعاون مع VMS Communications، ومن خلال الترويج للعمل صرح رونالدو قائلاً: بنفس الطريقة التي تربط بها كرة القدم بين الثقافات والناس في جميع أنحاء العالم، أعتقد أن شخصيات وأبطال رسوم متحركة رائعة يمكنهم فعل الشئ ذاته، وأنا متحمس للغاية لتجميع مشاعر كرة القدم والأبطال الخارقين من خلال هذا المشروع، ومشاركته مع معجبيني.

كيف يمكن مشاهدة كرتون كريستيانو رونالدو "قوة المهاجم رقم 7"؟

لم يتم تأكيد موعد إصدار فيلم "قوة المهاجم رقم 7" حتى الآن ولكن من المتوقع خروج العمل للنور هذا العام، كذلك لم يتم التعرف على القناة التي ستقوم ببث الكرتون ولكن أعمال الشركة المنتجة توجد بشكل دائم على أمازون برايم، كارتون نيتورك، وديزني تشانل.

من المتوقع أن يكون الفيلم متاحاً على بعض مواقع الإنترنت والتلفاز أيضاً.

قوة المهاجم رقم 7" في كتاب رسوم هزلية "

من المتوقع أن يتوفر فيلم الرسوم المتحركة "قوة المهاجم رقم 7" على هيئة كتاب للرسوم الهزلية أيضاً، مكون من 48 صفحة وكانت هناك نسخة خاصة متاحة مجاناً في عدة متاجر أمريكية محددة وذلك يوم 4 مايو الماضي وهو اليوم المجاني العالمي للكتب الهزلية.

يمكن شراء هذه الأعمال من الموقع الرسمي للكرتون وتتراوح الأسعار ما بين 6 دولار أمريكي للإصدار الخاص و20 دولار أمريكي للإصدارات الآخرى.