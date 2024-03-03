كرة لا تسير وحفرة في الثلوج .. معاناة سيدات أستراليا وكوريا بافتتاح كأس آسيا!

ظروف قاسية في مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية

شهدت مباراة افتتاح كأس آسيا للسيدات تحت 20 عامًا في أوزبكستان، معاناة من جانب منتخبي أستراليا وكوريا الجنوبية، بسبب الثلوج الكثيفة التي كانت تُغطي الملعب.

وظهرت حالة الملعب الذي استضاف مباراة افتتاح كأس آسيا للسيدات تحت 20 عامًا، حيث كان مغطى بالثلوج باستثناء جوانب الملعب.

وقام المنظمون بإزالة الثلوج من جوانب الملعب بجانب خطوط الدائرة في المنتصف، لتتراكم أكوام من الثلوج في باقي أجزاء الملعب الأمر، الذي تسبب في توقف الكرة وعدم سيرها بشكل طبيعي.

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وعانت لاعبات أستراليا وكوريا الجنوبية طوال المباراة، حيث كانت تتوقف الكرة كثيرًا بسبب الثلوج، واضطرت إحدى اللاعبات الكوريات في حفر حفرة في الثلج، من أجل تنفيذ ركة كرة!

وفاز منتخب أستراليا على نظيره الكوري بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة الافتتاحية التي شهدت ظروف قاسية عانت منها جميع اللاعبات.