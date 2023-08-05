كرة القدم في دماء "الطفل الحالم" .. تعرف على الوظيفة الجديدة لجيانلويجي بوفون بعد الاعتزال!

نجم منتخب إيطاليا ويوفنتوس وبارما التاريخي يبدأ مشواره الجديد.

بعد مسيرة طويلة وصلت إلى 28 عامًا أعلن الإيطالي جيانلويجي بوفون اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، لكنه لن يبتعد عن رياضته المفضلة بشكل كامل.

حيث أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت عن المنصب الجديد الذي تم تعيين بوفون فيه في الفريق الأول للمنتخب الإيطالي من خلال بيان رسمي.

وكتب الاتحاد الإيطالي في بيانه: "جيانلويجي بوفون اختار المنتخب الإيطالي ليبدأ مسيرته الجديدة في كرة القدم، فبعد الإعلان عن اعتزاله تم تعيين رئيسًا لبعثات المنتخب الإيطالي، وهو المنصب الذي ظل فارغًا منذ وفاة جيانلوكا فيالي في يناير".

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وقال بوفون: "سأعود للمنتخب الوطني، لأن ذلك الطفل الذي مر من بوابة الفريق قبل 30 عامًا لا يزال يريد أن يحلم وأن يعيش ذلك الحلم مع الجماهير الإيطالية".

جدير بالذكر أن بوفون يملك في سجلاته مع منتخب إيطاليا اللقب الأغلى على الإطلاق وهو كأس العالم والتي حققها في عام 2006.