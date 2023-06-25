"كثير الشجار" .. صانع ثورة الهلال يقترب من تدريب السعودية

يحاول الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل حسم التعاقد مع مدرب جديد، يستطيع قيادة المنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة، لخلافة الفرنسي هيرفي رينارد الذي رحل لتدريب المنتخب الفرنسي للسيدات.
رينارد كان يرتبط بعقد طويل الأمد مع المنتخب السعودي، ولكن عرض المنتخب الفرنسي للسيدات خاصة قبل كأس العالم، جعله يقرر فسخ تعاقده مع الاتحاد السعودي.
وأشارت صحيفة "o jogo" البرتغالية إلى أن الاتفاق بين الاتحاد السعودي والبرتغالي جورج جيسوس مدرب الهلال السابق موجود، ولكن يفتقر إلى بعض التفاصيل البسيطة.
وأضافت الصحيفة أن ممثلي الاتحاد السعودي لكرة القدم سيصلون إلى البرتغال خلال الأسبوع الحالي، من أجل إتمام الاتفاق مع جيسوس، ومن ثم توقيع العقود وتولي تدريب الأخضر.
وكان البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب نادي الهلال السابق، قد أكد على أن جيسوس عندما جاء لتدريب الفريق، كان كثير الشجار في النادي، واستطاع أن يغير عقلية الجميع بالنادي وقاده لثورة كبيرة وبدأت الأندية السعودية في تقليده.
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