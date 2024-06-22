"كتب مجدًا آسيويًا لا يُنسى" .. قاهر الأخضر السعودي يعلن استقالته بشكل رسمي!

واتحاد الكرة يكشف عن المدرب البديل..

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، عن استقالة مفاجئة من المغربي الحسين عموته، المدير الفني لمنتخب الأردن الأول، بعد مسيرة حقق خلالها إنجازًا تاريخيًا للنشامى.

وتولى الحسين عموته، قيادة منتخب الأردن في يونيو 2023، وتمكن من كتابة التاريخ مع النشامى، في بطولة كأس آسيا (قطر 2023)، والتي أقيمت في مطلع العام الجاري، حيث تأهل المنتخب الأردني إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه، قبل أن يكتفي بالميدالية الفضية، كما تمكنت الأردن من انتزاع صدارة المجموعة السابعة من السعودية، في ختام المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، ليتأهل المنتخبان معًا إلى الدور الثالث من تصفيات المونديال.

ونشر الاتحاد الأردني بيانًا رسميًا، قال فيه "يعرب الاتحاد عن اعتزازه وتقديره العميق للفترة التي قاد فيها المدرب المغربي الحسين عموتا المنتخب الوطني الأول وما قدمه وجهازه المساعد من جهود وخدمات جليلة لكرة القدم الأردنية، أثمرت عن تحقيق المنتخب الوطني لإنجاز تاريخي بتحقيق المركز الثاني في بطولة كأس آسيا 2023، إضافة إلى التأهل للدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2026 واحتلال صدارة مجموعته بجدارة.

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يقدر الاتحاد الظروف الخاصة التي تحول دون استمرار المدرب عموتا في قيادة النشامى، وبناءً عليه فقد وافق مجلس إدارة الاتحاد على طلب المدرب بإنهاء التعاقد معه وجهازه المساعد بالتراضي.

يؤكد الاتحاد الأردني لكرة القدم على أن الإنجازات التي تحققت تحت قيادة عموتا لمنتخب النشامى ستبقى دائمًا محط تقدير وعرفان للمدرب من أسرة كرة القدم الأردنية والجماهير الأردنية".

وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد الأردني عن تعيين المدرب المغربي جمال سلامي، مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الوطني الأول، وسيتم تقديم المدرب الجديد رسميًا قبل نهاية الشهر الجاري، وسيضم الجهاز الفني، مساعدي المدرب عمر نجحي ومصطفى الخلفي، ومدرب الحراس أحمد مهمدينا، ومدربي اللياقة جواد صبري وكريم ملوش، ومحللي الأداء كريم الإدريسي ومروان لطفي.