كبار برشلونة مع منتخب إسبانيا في أولمبياد طوكيو 2020

ليس بشكل رسمي ولكن من الوارد..

سجل منتخب إسبانيا الأولمبي 11 لاعبًا من برشلونة في قائمته المبدئية لأولمبياد طوكيو 2020 والتي تنطلق في شهر يوليو المقبل.

ويحق لكل منتخب أن يستعين بثلاثة لاعبين أكبر من السن الأولمبي لدعم القائمة، وكثرت في الآونة الأخيرة أسماء نجوم إسبانيا المرشحين للوجود في اليابان.

السادس من مارس كان الموعد الأخير لوضع اللاعبين المحتمل تواجدهم مع المنتخب في الأولمبياد، وبحسب موندو ديبورتيفو، فإن 11 اسمًا بين الكبار والشباب قد تم وضعهم بالقائمة.

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جيرارد بيكيه وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس هم من وضعوا في القائمة من اللاعبين الكبار إلى جانب إنسو فاتي وجونيور فيربو، أما الباقي فهم من نجوم أكاديمية البرسا.

وعلى الرغم من إعلان بيكيه اعتزاله اللعب دوليًا إلا أنه سبق وأن خرج بتصريحات لا يُمانع فيها تمثيل إسبانيا في الأولمبياد.

سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، هو أحد المرشحين البارزين أيضًا للذهاب وقيادة المنتخب الإسباني في الأولمبياد، وذلك بتأكيدات من مدرب المنتخب الأولمبي نفسه.

يذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية قد أكدت على أنه لا نية لإلغاء أو تأجيل أولمبياد طوكيو رغم تفشي كورونا في الأراضي اليابانية في الآونة الأخيرة.