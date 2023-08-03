كأس الملك سلمان | دقيقة صمت .. لنضرب كفًا على كف أمام حال النصر!

الزمالك استبسل 86 دقيقة، لكن النصر نجح في الأخير في حفظ ماء وجهه أمام العالم!

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قلما يجف قلم الصحفي عن الكتابة، لكن أشعر أنني في هذا الموقف الآن، فماذا يمكن أن يقال في حال كحال النصر السعودي؟، لكن لنتدارك الأمر، ونحاول الاسترسال، ففي النهاية حقق هدفه وتأهل، وهذاا ما سيذكره التاريخ..

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تأهل بشق الأنفس أو باللغة الدارجة؛ كي نتمكن من وصف الموقف بدق أكثر، هو صعود بـ"طلوع الروح"، للعالمي لربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م، بعدما تعادل أمام الزمالك المصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

عرضية من الظهير جيسلان كونان، تبعها رأسية من البرتغالي كريستيانو رونالدو، ضربت شباك الفارس الأبيض، وحفظت ماء وجه النصر أمام العالم.

إذا تحدثنا بلغة الأرقام، ففريق بقيمة سوقية 20.45 مليون يورو، أحرج فريقًا تبلغ قيمته 152.98 مليون يورو، الفرق كبير، كبير للغاية، لكن في حقيقة الأمر، قدم الزمالك مباراة فنية جيدة أمام نجوم النصر، واستبسل دفاعه بصورة أكثر من رائعة لولا الرأسية المباغتة، التي قضت على مشواره في البطولة.

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على أرض الملعب يوجد أسماء بحجم كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا، أليكس تيليس، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، ولحق بهم ساديو ماني في الشوط الثاني، لكن هدف التعادل جاء من عرضية قبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق فقط!

لكن يبدو أن لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر، أللقى بكتيبته في أرض الملعب واعتمد على قيمة الأسماء، وليس القيمة الفنية الحقيقية للفريق ككل، فظهر النصر معولًا بشكل كبير على الكرات العرضية، فوفانا وبروزوفيتش يدفعان ثمن اللعب بطريقة 4-2-4، وفي المقدمة رونالدو وتاليسكا قليلي الحيلة أمام استبسال لاعبي الزمالك، وتداخل المهام بين لاعبي المقدمة.

في المقابل، وفي الجهة الأخرى من المجموعة، الشباب السعودي، الذي لم يبرم إلا صفقتين فقط خلال الصيف الجاري ومن قلب الدوري السعودي بضم جوستافو كوييار من الهلال، وعبد الله الجوعي من الطائي، والذي لم يخض معسكر إعداد خارجي كالعالمي الذي سافر للبرتغال واليابان، بخلاف أن قيمته السوقية 23.83 مليون يورو، يتصدر مجموعة النصر برصيد سبع نقاط مقابل خمس للعالمي.

في الموسم الماضي، عندما سقط النصر أمام الهلال والاتحاد في الدوري، وودع كأس السوبر على يد العميد بهزيمة جديدة في وجود صاروخ ماديرا، ردد البعض: "رونالدو وحده لا يكفي"، الليلة، أظن الجمهور النصراوي لن يجد ما يقوله، فقط سيضرب كفًا على كف، أو ستزداد قناعته بأن فريقه "مسحور"!

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