كأس الملك | الشباب يفاجئ النصر بـ"طلب مهم" قبل الديربي

في انتظار القرار الرسمي قبل ديربي الرياض

قدّم نادي الشباب، طلبًا مهمًا قبل مباراته أمام النصر، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

النصر تأهل إلى ربع نهائي الكأس، بعد الفوز على الاتفاق (1-0)، بينما تخطى الشبابيون، عقبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، بهدفين مقابل واحد.

ووفقًا للإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، يرغب نادي الشباب، في خوض مباراته أمام قلعة العالمي، على ملعبه الذي تم افتتاحه مؤخرًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشف العصيمي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، عن إحالة هذا الملف، إلى لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

جدير بالذكر أن "المسابقات" وافقت في وقتٍ سابق، على خوض الشباب "مبارياته"، على ملعبه الخاص، باستثناء اللقاءات الجماهيرية أمام الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.