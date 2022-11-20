الأخبار المباريات
ثقافة

كأس العالم في كوريا الشمالية؟ إنفانتينو يواصل قنابله!

هيثم محمد
10:31 ص غرينتش+2 20‏/11‏/2022
kim jong il Gianni Infantino
المزيد من التصريحات الغريبة من رئيس فيفا

استمر الإعلام في التعليق على الخطبة النارية التي ألقاها رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو السبت، وركز على جزء بخصوص كوريا الشمالية وتنظيمها للفعاليات الكبرى.

إنفانتينو ظهر منفعلاً في خطابه وهاجم أوروبا بسبب حقوق الإنسان، كما بدأ كلامه بالقول إنه يشعر اليوم إنه عربي، وقطري، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، وامرأة، ومثلي، وإفريقي.

وقال السويسري عن كوريا الشمالية: "نحن منظمة دولية والجميع مرحب بيه لتنظيم الفعاليات، إذا أرادت كوريا الشمالية تنظيم بطولة ما..".

وأتبع: "ذهبت قبل أعوام إلى هناك لإقناعهم بالمشاركة في تنظيم كأس العالم للسيدات مع كوريا الجنوبية، لم أكن ناجحاً هذا واضح، ولكن سأذهب 100 مرة إذا كان ذلك سيساعد، نحن منظمة لتوحيد البشرية".

وسخر مستخدمي وسائل التواصل من محاولة رئيس فيفا إشراك الكوريتين في التنظيم في ظل العداء الكبير بين البلدين، وقال إحدهم إن الرجل ينوي على إشعال حرب عالمية ثالثة بتصرفاته.

ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية وانفصلت كوريا الجنوبية عن جارتها الشمالية التي تعيش في حالة من العزلة السياسية والاجتماعية عن المجتمع الدولي.

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (العربي):. المعلومات الواردة في Goal (العربي) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (العربي)