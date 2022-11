كأس العالم في كوريا الشمالية؟ إنفانتينو يواصل قنابله!

استمر الإعلام في التعليق على الخطبة النارية التي ألقاها رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو السبت، وركز على جزء بخصوص كوريا الشمالية وتنظيمها للفعاليات الكبرى.

إنفانتينو ظهر منفعلاً في خطابه وهاجم أوروبا بسبب حقوق الإنسان، كما بدأ كلامه بالقول إنه يشعر اليوم إنه عربي، وقطري، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، وامرأة، ومثلي، وإفريقي.

وقال السويسري عن كوريا الشمالية: "نحن منظمة دولية والجميع مرحب بيه لتنظيم الفعاليات، إذا أرادت كوريا الشمالية تنظيم بطولة ما..".

وأتبع: "ذهبت قبل أعوام إلى هناك لإقناعهم بالمشاركة في تنظيم كأس العالم للسيدات مع كوريا الجنوبية، لم أكن ناجحاً هذا واضح، ولكن سأذهب 100 مرة إذا كان ذلك سيساعد، نحن منظمة لتوحيد البشرية".

FIFA president Gianni Infantino arrives in Pyongyang for North-South Korea match -- a World Cup qualifier like no other...https://t.co/07nylBhShc #FIFA #DPRK #football pic.twitter.com/E2eW72A5xu