كأس العالم في خطر .. الكشف عن فترة غياب فاران!

علي رفعت|
Raphael Varane Man Utd 2022-23Getty Images
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نجم مانشستر يونايتد سيعود قبل البطولة لكنه موقفه لا يزال غامضًا.

كشفت تقارير صحفية عن نتائج الفحوصات الطبية الخاصة باللاعب رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي أصيب ضد تشيلسي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن الإصابة جاءت في الفخذ الأيمن، لكنها لم تكن بالخطورة المتوقعة التي ظهرت بها في المباراة.

وأكدت الصحيفة أن كل ما يحتاجه اللاعب من علاج هو ثلاثة أسابيع، على أن يعود بعدها بشكل طبيعي للممارسة كرة القدم.

ويفتتح المنتخب الفرنسي مشواره في كأس العالم يوم 22 نوفمبر القادم، عندما يلعب ضد أستراليا في مجموعة تضم أيضًا تونس والدنمارك.

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي بقيادة ديدييه ديشان سيعلن عن قائمته المشاركة في كأس العالم في التاسع من نوفمبر المقبل بحسب ما ذكرت الصحيفة.

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  • 13342مانشستر يونايتد
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  • 24852فريق آخر
93337 الأصوات
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