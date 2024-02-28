كأس الاتحاد الإنجليزي | مانشستر سيتي يصطدم بنيوكاسل .. ومواجهة محتملة بين ليفربول واليونايتد

حامل اللقب في مهمة معقدة للحفاظ على الكأس

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، التي أقيمت اليوم الأربعاء، قبل انطلاق 4 مباريات من الدور ثمن النهائي، عن صدامًا قويًا بين حامل اللقب مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، بينما وضعت ليفربول ومانشستر يونايتد في مواجهة محتملة.

ومن المقرر أن تقام مباريات ربع النهائي خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تبدأ يوم السبت الموافق 16 مارس المقبل.

ووضعت قرعة الدور ربع النهائي، مانشستر سيتي في مواجهة من العيار الثقيل مع نيوكاسل يونايتد على ملعب الاتحاد، وهي مباراة تحمل الكثير من الإثارة حيث التقى الفريقان 3 مرات، ففاز السيتي ذهابًا وإيابًا في البريميرليج (1-0) و(3-2)، فيما حسم فريق "الماكبايس" مواجهة الفريقين بكأس رابطة الأندية (3-2).

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وأسفرت القرعة عن مواجهة الفائز من لقاء ليفربول وساوثهامبتون، ضد الفائز من مباراة مانشستر يونايتد أو نوتنجهام فورست، وذلك على ملعب الأخير، فيما يلتقي الفائز من مباراة (تشيلسي أو ليدز يونايتد) ضد ليستر سيتي.

وفي نفس الدور يلتقي الفائز من (برايتون أو وولفرهامبتون) ضد كوفنتري سيتي.