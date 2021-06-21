"كاي هافيرتس مثل زيدان"

تشبيه غريب من أسطورة منتخب ألمانيا!

شبه لوثر ماتيوس نجم ريال مدريد السابق ومنتخب ألمانيا مواطنه كاي هافيرتس بالفرنسي زين الدين زيدان.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة "كيكر"، وأكد خلالها أن اللاعب يشبه زيدان في الكثير من الأمور.

وقال ماتيوس: "عندما أتحدث عن كاي هافيرتس أقارنه بزين الدين زيدان فيما يتعلق بالمهارة والتكنيك، ومراقبة كرة القدم في الملعب".

وأضاف: "زيدان لم يبد سريعًا دون كرة، لكن بمجرد حصوله عليها كانت سرعته ترتفع، الأمر نفسه في هافيرتس".

وأردف: "يمكنه أن يسجل المزيد من الأهداف وأن يحسن نفسه في الكرات القصيرة من خلال التدريبات، لكنه يملك الكثير من الذكاء ويستخدم جسده جيدًا".

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وأنهى كلماته: "هافيرتس سيكون أحد أعمدة المنتخب الألماني خلال السنوات المقبلة مثل توني كروس وتوماس مولر وغيرهم".

جدير بالذكر أن هافيرتس يستعد حاليًا لخوض مباراة الجولة الأخيرة بدور المجموعات من كأس الأمم الأوروبية مع ألمانيا ضد المجر.