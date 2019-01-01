كايو يكشف موقفه من تمثيل منتخب الإمارات

هل يحدث الأمر؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رحب كايو كانيدو لاعب العين الجديد بارتداء قميص منتخب الإمارات، مؤكدًا رغبته رد الدين للدولة الخليجية.

وكان العين قد أعلن ضم كايو من الوصل مقابل 6 ملايين دولار، وأجرى اللاعب حوارًا مع الموقع الرسمي للنادي تحدث خلاله عن إمكانية تمثيل المنتخب الأبيض.

إذ قال " عندما يكمل اللاعب 5 سنوات بالدولة يمكنه اللعب ضمن قائمة المنتخب الوطني وفي سبتمبر من هذا العام سأكمل الخمس سنوات، لكني لست متأكدًا من تفاصيل الإجراءات الخاصة بهذا الشأن".

كايو: لهذا اخترت العين، واللعب له حلم أصبح حقيقة

أضاف "غير أن مشاعر الفخر والسعادة ستغمرني في حال وقع علي الاختيار للانضمام لقائمة المنتخب لأن دولة الإمارات أعطتني الكثير وأصبحت وطنًا لي وأسرتي الصغيرة لذلك أتمنى أن أرد لها التقدير".

أتم قائلًا "كما أن جماهير كافة الأندية بالدولة تبادلني الحب والاحترام كجمهور الوصل والعين وشباب الأهلي والشارقة والجميع وشخصيًا أتمنى فعليًا ارتداء قميص المنتخب الوطني الإماراتي”.

يُذكر أن كايو لم يُمثل أبدًا منتخبي البرازيل أو تيمور الشرقية، ولذا يحق له اللعب للإمارات.