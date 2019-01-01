كايو: لهذا اخترت العين، واللعب له حلم أصبح حقيقة

لاعب العين الجديد يتحدث

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف كايو كانيدو لاعب العين الجديد المنتقل إليه من الوصل اللعب للزعيم الإماراتي بالحلم الذي تحول إلى حقيقة، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لإسعاد جماهيره الكبيرة.

وكان العين قد أعلن ضم كايو من الوصل مقابل 6 ملايين دولار، وأجرى اللاعب حوارًا مع الموقع الرسمي للنادي بدأه بتهنئة الجماهير بعيد الفطر السعيد.

ومن ثم قال عن انتقاله للعين "الانضمام للعين كان حلمًا بالنسبة لي واليوم تحول إلى حقيقة، والمؤكد أن كل لاعب كرة قدم يتطلع للعب في أندية كبيرة والعين منحني تلك الفرصة، وشخصيًا متحفز جدًا للالتقاء بزملائي الجدد، كما أشعر في هذه اللحظة بأنني أمتلك طاقة هائلة من الحماس للدفاع عن شعار “الزعيم” قبل انطلاقة الموسم الكروي الجديد ورغبتي كبيرة في المساهمة في تحقيق أهداف النادي وإسعاد القاعدة الجماهيرية التي ظلت تدعم طموحات الفريق بجميع المباريات ومختلف المسابقات".

مدافع الأهلي الشاب أحدث أهداف الوصل في سوق الانتقالات

أضاف " ثقتي كبيرة جدًا في مقدرتي على تحقيق الإضافة المطلوبة ضمن قائمة الفريق خلال تحدياتنا القادمة، وأطمح لاعتلاء منصات التتويج وحصد العديد من الإنجازات خلال مسيرتي الكروية مع العين، ولن أذيع سرًا إن قلت لكم بأنني أمتلك الرغبة القوية في الدفاع عن شعار العين وأعد الجميع بإظهار روح الإصرار والقتال في تحقيق المزيد من البطولات على الصعيدين المحلي والخارجي، الأمر الذي لا يعتبر جديدًا على هذا الكيان الذي اعتاد على معانقة الأمجاد وتحقيق الإنجازات".

وأوضح كايو خلال حواره أن مفاوضاته مع العين لم تأخذ سوى القليل من الوقت، كاشفًا عن تلقيه عروضًا أخرى، لكن "الاهتمام والاحترافية والرقي" الذي أدار به العين وخاصة مسؤوله محمد عبيد حماد المفاوضات، بجانب الرغبة الكبيرة من الطرفين ساهم بقوة في حسم الزعيم للصفقة.

مضيفًا "قضيت خمس سنوات مع الوصل وفي كل موسم كان معدل أهدافي يصل إلى الـ30 بالإضافة إلى المساهمة في إحراز 10 أهداف، الأمر الذي ربما دفع بعض الأندية لتقديم عروضها من أجل ضمي إلى صفوفها، بيد أن العين وفر لي كافة الاحتياجات التي تتسق مع متطلبات الاحتراف للاستمرار في تقديم أفضل المستويات خلال مشوار الدفاع عن شعار النادي طوال فترة التعاقد، وكل تلك الأسباب جعلتني أفضل عرض العين عن غيره من العروض، ولا أنسى التفاعل غير العادي من جمهور العين مع خبر انتقالي إلى صفوف “الزعيم” عبر منصات التواصل الاجتماعي بصورة مذهلة بل جنونية خاصة عندما تحولت التعليقات إلى قلوب بنفسجية، والحقيقة عندما يظهر لك شخص محبته فمنطقيًا ستبادره نفس الحب والتقدير والعين نادٍ كبير وصاحب إنجازات وبطولات غير مسبوقة وكل لاعب كرة قدم يتمنى أن ينتمي إليه".