كايو لا يستهدف سوى الفوز على ذوب أصفهان

مهاجم الوصل يريد تغيير الصورة السيئة للفريق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يعيش الوصل موسمًا صعبًا على صعيد دوري الخليج العربي الإماراتي، إذ يتواجد في المركز التاسع من جدول الترتيب بعيدًا عن مكانه الطبيعي في القمة والصراع على لقب الدوري.

ويستعد الفريق لاستقبال ذوب آهن أصفهان الإيراني ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، ويرى نجمه كايو كانيدو أن الفوز غدًا هو السبيل الوحيد لتغيير الصورة السيئة عن الفريق.

مضيفًا "مباراة الغد صعبة وأمام منافس قوي، لكننا سنلعب على أرضنا والأهم أن نخرج بالنقاط الثلاثة لضمان الاستمرار في المنافسة والاقتراب من التأهل للدور القادم".

أضاف "لدينا الحافز القوي لتقديم أداء مميز، لكن تغيير الصورة السيئة متعلق بتحقيق الفوز، وبالتالي الفوز هو الأمر الأهم في مباراة الغد، وأنا لدي الثقة الكاملة في قدرة الفريق على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة".

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وعلى الأرجح، سيكون كايو هو اللاعب الأجنبي الوحيد خلال مواجهة الضيف الإيراني على ملعب زعبيل يوم غدٍ الإثنين، وقد قال اللاعب عن هذه النقطة "أنا قائد الفريق ودائمًا ما أتحمل المسؤولية. أحاول مساعدته دومًا سواء دفاعيًا أو هجوميًا".

أتم "غياب اللاعبين الأجانب الآخرين يصعب من المهمة بالتأكيد، لكن هناك 10 لاعبين آخرين سيلعبون معي وسيقومون بمساعدتي ومساعدة الفريق من أجل تقديم الأداء الجيد الذي يساعدنا على الفوز".

يُذكر أن الوصل افتتح مشواره في دوري أبطال آسيا هذا الموسم بالفوز على النصر السعودي بهدف دون رد في الإمارات، قبل أن يسقط بشكل مدوٍ أمام الزوراء في العراق بخمسة أهداف دون رد.