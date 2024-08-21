"على جثتي أن تصل لمرادك".. تدهور حالة كايل ووكر على يد زوجته "آني"

نجم مانشستر سيتي يدفع فاتورة خيانته لزوجته..

يبدو أن كايل ووكر؛ لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، سيخسر الكثير على إثر واقعة خيانته لزوجته آني كيلنر مع زوجته السابقة لورين جودمان.

آني كانت قد اكتشفت خيانة زوجها لها مع لورين، بل وكانت الطامة الكبرى إنجابه منها طفلًا ثانيًا، لتقرر الانفصال عنه.

لكن ووكر لم يخسر زوجته فقط مقابل نزوة مع عشيقته السابقة، بل بحسب صحيفة "ذا صن"، لم يعد للاعب مانشستر سيتي مكانًا يؤويه!

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الصحيفة أوضحت أن آني ولورين تعيشان حاليًا في القصرين المملوكين لووكر - تقدر قيمتهما بأربعة ملايين جنيه إسترليني - فيما اضطر هو لنقل مسكنه لشقة مملوكة لناديه.

مصادر الصحيفة أشارت إلى أن ووكر ليس لديه مكان آخر يذهب إليه سوى شقة النادي، حتى أنه حاول أن يعود للعيش في قصره مع آني أو حتى أن ينقل بعض متعلقاته الشخصية من القصر لشقة السيتي، لكن رد الأخيرة جاء: "على جثتي!"، رغم قضائهما عطلة قصيرة معًا.

وأكدت "ذا صن" بحسب المقربين من ووكر أن المحاولات جارية حاليًا لتسوية الأمور بينه وبين زوجته، لإنقاذ حياة اللاعب التي تسير في اتجاه غامض حاليًا.

يذكر أن مسيرة ووكر الفنية كذلك ليست مستقرة مع بداية الموسم الجديد 2024-2025، إذ احتفظ به المدرب بيب جوارديولا على مقاعد البدلاء خلال مواجهة تشيلسي في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز، التي أقيمت في 18 من أغسطس الجاري، وحسمها رفاقه لصالحهم بنتيجة 2-0.