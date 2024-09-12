خوفًا من "البيت المفكك" .. قرار مفاجئ من زوجة كايل ووكر بعد طرده من المنزل!

تطور جديد في علاقة ووكر وزوجته

سمحت آني كيلنر زوجة كايل ووكر نجم مانشستر سيتي، بالعودة مرة أخرى إلى منزله، بعد أن طرته مؤخرًا بسبب خيانته لها مع فتاة أخرى والإنجاب منها، حيث أبلغتها المؤثرة لورين جودمان بهذا الأمر.

وكان ووكر قد أعترف خلال حديث سابق له مع صحيفة "ذا صن" عن خيانته لزوجته آني مع فتاة أخرى، والإنجاب منها طفلًا، حيث طلب من زوجته أن تسامحه على ما فعله، وأكد على أنه نادم ويتأسف لما حدث، وأنه يعيش في منزل بمفرده دون أن يصطحب أطفاله إلى المدرسة، بسبب منعها من رؤيتهم!

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" عن أن ووكر وزوجته يُريدان أن تنجح أسرتهما، على الرغم من عدم تأكدهما من قدرتهما على حل تلك المشكلة، ولكنهما اتفقا على فرصة أخرى للنجاح، تتمثل في عودة نجم مانشستر سيتي إلى المنزل مع أطفاله.

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وأضافت الصحيفة أن آني وووكر لا يُريدان أن يأتي الأطفال من منزل مفكك، حيث كانت حريصة في مسألة الطلاق من أجل حماية الأولاد.

ولكن عودة كايل ووكر إلى المنزل ستكون صورية فقط، حيث سيعيشان معًا في منزل واحد جسديًا دون أي أمور أخرى، حيث يُحاولان إيجاد طريق وسط كل هذا.

ووكر كان يذهب إلى منزل العائلة كل ليلة ليكون هناك وقت نوم الأطفال، ولكن الوضع الآن تغير بالعودة بشكل كامل للمنزل، ولكن مازال هناك بعض الأمور التي تواجه الطرفين ويحاولان الوصول إلى حل فيها، وفقًا لما أكدته الصحيفة.

ومن جانبها؛ عادت آني كيلر للتفاعل مرة أخرى على حسابها على منصة "إنستجرام" بعد أكثر من عام من تجاهله، حيث شاركت صورة مع أطفالها الأربعة معلقة عليها: "وجدت كنزي فيكم".

ويستعد ووكر الذي شارك مع السيتي الموسم الحالي في مباراة واحدة ضد وست هام، للمباراة القادمة ضد برينتفورد الأسبوع الحالي، حيث يبحث الظهير الأيمن عن العودة للمشاركة بصفة أساسية مع الفريق.