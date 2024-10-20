بسبب رسالة "أريدها ميتة" .. عشيقة كايل ووكر تُبلغ الشرطة عن زوجة نجم مانشستر سيتي!

ووكر في أزمة بسبب زوجته وعشيقته

في تطور جديد لأزمة كايل ووكر الظهير الأيمن لمانشستر سيتي، قامت لورين جودمان عشيقته بتقديم بلاغًا إلى شرطة شيشاير ضد آني كيلنر زوجة اللاعب بسبب رسائلها، التي ترى أنها تشكل خطرًا على حياتها هي وطفليها.

وكانت آني كيلنر قد أرسلت رسائل إلى أصدقائها أكدت فيها على أنها تريد لورين ميتة، بعد علمها بأن زوجها قد أنجب منها طفلين "كايرو وكينارا".

وأكدت صحيفة "ذا صن" على أن جودمان قامت بالاتصال بالشرطة خلال شهر يناير الماضي، وقيل لها أن الرسائل ترقى إلى "تهديد مشروط"، وأي إجراء يجب أن يمر عبر المحاكم المدنية.

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وأضافت الصحيفة أن أصدقاء لورين أخبروها بشأن التهديد "أريدها ميتة"، ولذلك قررت تسجيل الأمر لدى الشرطة في حالة حدوث شيء لها ولطفليها.

وقررت جودمان عدم المضي قدمًا في الأمر حاليًا، حيث قالت الصحيفة: "قررت لورين عدم متابعة هذا الأمر حاليًا، لأنها تعتقد أن آني قد عانت بما فيه الكفاية"، كما أن كيلنر تقدمت بطلب الطلاق من ووكر، وتُريد الحصول على نصف ثروته البالغة 27 مليون جنيه إسترليني.

وعلى الجانب الآخر لا تُمانع لورين جودمان أن تُصبح زوجة ووكر، حتى بعد علمها بأن كيلنر تطلب الطلاق، وأن الطرفين في طريقهما للانفصال.

ويبحث ووكر في نفس الوقت عن وضع مشاكله الشخصية على جنب، والتركيز مع فريقه، الذي سيلعب مباراة ضد وولفرهامبتون اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.