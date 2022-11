"كان يجب إقامة كأس العالم في بلد عربي ومسلم" .. نيفيل يدافع عن قطر

شدد الأسطورة الإنجليزية جاري نيفيل على أن دولة قطر تستحق استضافة بطولة كأس العالم 2022، وذلك في تصريحات أدلى بها أثناء تعليقه على حفل افتتاح المونديال يوم الأحد.

نيفيل، البالغ من العمر 47 عامًا، هو جزء من فريق تحليل قنوات beIN Sports القطرية، وأشاد بتنظيم حفل الافتتاح، رغم موقفه السابق بالهجوم على قطر.

وقال نيفيل أثناء ظهوره في النسخة الإنجليزية من الشبكة القطرية: "يجب أن نوجه الشكر إلى العمال الذين بنوا هذه الملاعب".

وأضاف: "يجب إقامة كأس العالم في بلد عربي، يجب أن تقام البطولة في بلد مسلم، ويجب أن يكون هناك كأس عالم في الشرق الأوسط، هذه حقيقة".

"There should be a World Cup in an Arab country, there should be a World Cup in a Muslim country, there should be a World Cup in the Middle East that is a fact!"@GNev2 has his say on the @FIFAWorldCup in Qatar. #FIFAWorldCup #qatar2022 #beINWC pic.twitter.com/dXHqVMHC1y