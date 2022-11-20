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"كان يجب إقامة كأس العالم في بلد عربي ومسلم" .. نيفيل يدافع عن قطر

أحمد الغنام
9:56 م غرينتش+2 20‏/11‏/2022
Gary Neville 2022-23
جاري نيفيل يؤكد أن استضافة كأس العالم في بلد عربي ومسلم أمر كان يجب أن يحدث في جميع الأحوال.

شدد الأسطورة الإنجليزية جاري نيفيل على أن دولة قطر تستحق استضافة بطولة كأس العالم 2022، وذلك في تصريحات أدلى بها أثناء تعليقه على حفل افتتاح المونديال يوم الأحد.

نيفيل، البالغ من العمر 47 عامًا، هو جزء من فريق تحليل قنوات beIN Sports القطرية، وأشاد بتنظيم حفل الافتتاح، رغم موقفه السابق بالهجوم على قطر.

وقال نيفيل أثناء ظهوره في النسخة الإنجليزية من الشبكة القطرية: "يجب أن نوجه الشكر إلى العمال الذين بنوا هذه الملاعب".

وأضاف: "يجب إقامة كأس العالم في بلد عربي، يجب أن تقام البطولة في بلد مسلم، ويجب أن يكون هناك كأس عالم في الشرق الأوسط، هذه حقيقة".

نيفيل، ورغم تأكيده في تصريحات سابقة بأنه لن يخجل أبدًا من تسليط الضوء على أي مشكلة تقع خلال كأس العالم 2022، إلا أنه على ما يبدو معجب للغاية بحقيقة استضافة البلد الخليجي للمونديال.

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