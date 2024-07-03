"كان يبدو مثل الآلة" .. أسطورة يوفنتوس يُعلق على بكاء كريستيانو رونالدو

تعرف على ما قاله أسطورة يوفنتوس عن بكاء رونالدو

علق جورجيو كيليني أسطورة يوفنتوس الإيطالي، على لقطة بكاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مباراة منتخب بلاده ضد سلوفينيا في بطولة يورو 2024.

ودخل رونالدو في نوبة بكاء بعدما أهدر ركلة جزاء ضد سلوفينيا، والتي كانت كفيلة لإنهاء المباراة في وقتها الأصلي، دون اللجوء إلى الشوطين الإضافيين وركلات الجزاء التي أهلت البرتغال إلى ربع نهائي اليورو.

وقال كيليني عبر شبكة "سكاي سبورتس": "هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، وهو أن يبكي رونالدو أثناء سير المباراة، وهذا يعني أنه إنسان على الرغم من أنه يبدو مثل الآلة".

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وأضاف: "كريستيانو مثل أي إنسان لديه لحظات انهيار، حتى لو نفذ ركلة جزاء رائعة بعد ذلك ما حدث منه كان طبيعيًا أثناء المباراة".

واختتم كيليني الذي تزامل مع رونالدو في يوفنتوس تصريحاته قائلًا: "كان من الممكن أن يكون ما حدث طبيعيًا بعد نهاية المباراة، ولكن البكاء أثناء المباراة طبيعي أيضًا".