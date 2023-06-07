"كان كثيرًا عليكم".. حفيد مارادونا يهاجم باريس سان جيرمان

لا يدافع زملاء الأرجنتيني ليونيل ميسي فقط عنه، بل يدافع كذلك أولادهم وعائلاتهم عنه؛ آخر هؤلاء كان بينجامين نجل سيرخيو أجويرو وحفيد الأسطورة دييجو مارادونا.
ورحل ليونيل ميسي عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم بعد موسمين مع النادي الفرنسي. وأعلن منذ لحظات انضمامه لنادي إنتر ميامي الأمريكي.
وعانى ميسي المتوج بكأس العالم مع الأرجنتين من صافرات استهجان جماهير باريس سان جيرمان ضده، واتهامهم الدائم له بالتقصير.
بنجامين نجل أجويرو وحفيد مارادونا والذي يعد ميسي "عرابه" دافع عن قائد الأرجنتين وعلق على وداع حساب باريس سان جيرمان الرسمي على إنستجرام لليو بكلمات انتشرت بشدة: "كان كثيرًا عليكم".
ويرتبط أجويرو بعلاقة صداقة مع ميسي من منتخب الأرجنتين حد جعلت الأخير عراب نجله البالغ من العمر الآن 14 سنة.
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