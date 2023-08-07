"كان سيعاني في الهلال" .. أسطورة برشلونة سعيد بقرار انتقال ميسي إلى إنتر ميامي!

يؤمن ماسكيرانو أن ميسي اتخذ القرار الصحيح بالانتقال إلى إنتر ميامي..

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أشاد خافيير ماسكيرانو زميل ليونيل ميسي السابق في برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين بقرار الأخير بالانتقال إلى الولايات المتحدة، معتبرًا أن خيار الانضمام إلى إنتر ميامي هو الأفضل لحساباته بعيدًا عن كرة القدم.

وقبل الانتقال إلى إنتر ميامي، رفض ميسي عودة محتملة لصفوف برشلونة، بالإضافة إلى عرض ضخم من نادي الهلال السعودي، لينتقل إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

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ماسكيرانو، مدرب منتخب الأرجنتين تحت 20 عامًا، أجرى مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، تحدث خلالها بشكل مطول عن ميسي.

وقال ماسكيرانو: "بعد التتويج بكأس العالم، فقد حسم ميسي بالفعل أي نقاش حول أعظم لاعب في التاريخ".

وأضاف: "ميسي هو أعظم لاعب رأته عيناي، ويبدو سعيدًا جدًا في ميامي، ليس فقط مستمتعًا بكرة القدم، ولكن بالحياة ومع أسرته، وهذا شيء ربما كان ليصبح صعبًا في مكان آخر".

بداية ميسي مع إنتر ميامي مذهلة بالفعل، بعدما سجل بالفعل سبعة أهداف في أربع مباريات، ليقود فريق ولاية فلوريدا إلى ربع نهائي بطولة كأس الدوريات الأمريكية 2023، بانتصار مثير بركلات الترجيح فجر الإثنين على دالاس إف سي.

ويبدو أن الأمور تسير معه على ما يرام أيضًا بعيدًا عن الملاعب، حيث أقام علاقة وثيقة مع الإنجليزي ديفيد بيكهام، المالك المشارك في إنتر ميامي، وتم رصد ميسي وبيكهام مؤخرًا يتناولان العشاء رفقة زوجتيهما بشكل منتظم منذ وصول الأرجنتيني إلى الولايات المتحدة.

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