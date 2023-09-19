كان سيرافق أخويه.. لماذا فشلت صفقة انتقال هازارد إلى نادٍ بلجيكي؟

لم يجد الدولي البلجيكي السابق ناديًا من بين صفوة أوروبا

لا يبدو البلجيكي إيدن هازارد مستعدًا لقبول أي عرض يلوح له، رغم انتهاء سوق الانتقالات في أوروبا دون أن يجد ناديًا يبرم معه أي تعاقد.

هازارد تلقى عرضًا من نادٍ بلجيكي، لكنه رفضه وكذلك كانت الأمور معقدة من الناحية البيروقراطية.. فما هي القصة؟.

صحيفة "آس" الإسبانية أشارت إلى أن الدولي البلجيكي السابق تلقى عرضًا من نادي سانت جيلواز للعب في صفوفه، لكنه لم يتقبل هذا العرض.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رغم أن أحلام عائلة هازارد هي لعب كرة القدم في مكان واحد، وأن هذا قابل للتحقيق إذا قبل هازارد الأكبر العرض، إذ إن أخاه الأول ثورجان يلعب في أندرلخت، وكيليان يلعب في مولنبيك، والأندية الثلاثة موجودة في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلا أن هذا ليس كافيًا لتحريك اللاعب السابق لريال مدريد.

هازارد يريد عرضًا آخر ربما في الشتاء بعد أن يستعد بشكل أفضل، وأيضًا بنود اللعب المالي النظيف لم تتماش مع إتمام صفقة كتلك.