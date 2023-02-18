"كان خطأً فادحًا" .. لهذا اختلف كريستيانو رونالدو مع وكيل أعماله وانضم إلى النصر!

انفصال رونالدو عن وكيله كان سببًا في انتقاله إلى النصر

خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأضواء كلها خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد قراره بالانتقال إلى نادي النصر، وترك قارة أوروبا، ولكن هناك أسباب وراء هذا القرار.

وانتقل رونالدو إلى نادي النصر حتى عام 2025، في صفقة انتقال حر، بعد أن تم فسخ عقده من جانب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد الحديث الصحفي الذي هاجم فيه النادي ومدربه السابق الهولندي إيريك تين هاج.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن تلك المقابلة تسببت في توتر العلاقة بين رونالدو ووكيل أعماله السابق ومواطنه خورخي مينديز، وذلك بعد أن رأى الأخير أن رونالدو وقع في "خطأ كبير" وتسبب في تحول العلاقة بينه وبين مانشستر يونايتد.

هذا بالإضافة إلى أن علاقة رونالدو ومينديز تدهورت بسبب عدم تمكن الوكيل من إيجاد ناديًا جديدًا للمهاجم البرتغالي في أوروبا، لينفصل كريستيانو عن خورخي بعد المقابلة الصحفية الشهيرة.

وأراد رونالدو من مينديز أن يعثر له على نادٍ مناسب له، وبعد فشل مفاوضات انتقاله إلى بايرن ميونخ الألماني أو تشيلسي الإنجليزي، قرر المهاجم التخلي عن خدماته والانضمام إلى النصر.