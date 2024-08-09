نجم فرنسي خبير .. مبابي يكمل صفقته الأولى بعد شراء ناديه الخاص

يتمتع بخبرة في الملاعب الأوروبية

نجح كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد في إكمال صفقته الأولى كمالك لنادي كان الفرنسي، بالتعاقد مع مواطنه يان مفيلا لمدة عامين.

مبابي الذي انضم بشكل رسمي إلى ريال هذا الصيف بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، بدأ تجربة مختلفة في مجال الاستثمار، عن طريق شراء 80% من نادي كان مقابل 20 مليون يورو، ليكون مالك الأغلبية في النادي.

وبعد هذه الصفقة، قام مبابي بالتعاقد مع مفيلا، وهو لاعب الوسط الذي يبلغ من العمر 34 سنة ويمتلك خبرة واسعة في الملاعب الأوروبية، حيث سبق له اللعب في سندرلاند بالدوري الإنجليزي، ولعب كذلك لوست بروميتش ورين وإنتر، كما خاض 22 مباراة دولية مع منتخب فرنسا.

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والمثير في الأمر أن مبابي نفسه كاد أن ينضم إلى نادي "كان" خلال مرحلة الشباب، حيث فشلت الصفقة لأن الفريق كان يواجه الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، وهي البطولة التي يتنافس فيها الفريق حاليًا منذ هبوطه في 2019.

وفي ظل تركيزه على تجربته الجديدة مع ريال مدريد وطموحه في الفوز بدوري أبطال أوروبا، سيحصل "كان" على جزء من اهتمام النجم الفرنسي، طمحًا في إحداث طفرة تعيده إلى الأضواء من جديد.