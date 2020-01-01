كانوتيه: صلاح وماني رائعان وأرغب في رؤيتهما بإسبانيا

هل اقترب انضمام صلاح وماني إلى ريال مدريد أو برشلونة؟

قال اللاعب الدولي المالي السابق فريدريك عمر كانوتيه إن محمد صلاح وساديو ماني لاعبين رائعين، كما أنه متحمس لاحتمال انتقالهما إلى الدوري الإسباني.

وكانت العديد من المصادر قد رجحت احتمالية تفكيك الثلاثي الهجومي لليفربول في القريب العاجل برحيل أحد أضلاعه إلى الدوري الإسباني.

وازدادت احتمالية رحيل إما صلاح أو ماني عن ليفربول في الفترة الأخيرة، خاصة بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

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وحول ذلك، قال كانوتيه إن ثنائية صلاح وماني لعبت دورًا كبيرًا في كل النجاحات التي حققها ليفربول محليًا وقاريًا في السنوات الأخيرة.

وأضاف: " أود أن أراهما في الدوري الإسباني رغم أنهما لن يلعبا مع فريقي إشبيلية، لا أعلم ما إذا كان ذلك سيحدث لكنهما لاعبان رائعان وسيضيفان لليجا ويستفيدان منها كذلك"

وتابع: "هما لاعبان رائعان ويقدمان عملًا كبيرًا وإضافة قوية، أعتقد أن الفريقين الوحيدين اللذين من الممكن أن يلعبا لهما هما ريال مدريد وبرشلونة"

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يذكر أن فريدريك كانوتيه يعد أحد أساطير نادي إشبيلية الإسباني وكرة القدم الأفريقية، حيث لعب مع الفريق الأندلسي 7 مواسم أصبح خلالهم الهداف التاريخي للنادي.