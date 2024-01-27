كانسيلو يعترف: خضت أسوأ 45 دقيقة في حياتي.. وتشافي بريء!

أعرب جواو كانسيلو، نجم برشلونة، عن حزنه لخسارة الفريق الكتالوني في عقر داره أمام ضيفه فياريال (5-3)، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وتعقدت مهمة برشلونة في المحافظة على لقب الليجا، بعد الخسارة أمام فياريال، حيث يبتعد الآن بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد (المتصدر).

وقال كانسيلو، في تصريحات عقب نهاية المباراة، إن البارسا لم يخسر الليجا بعد، رغم ارتفاع الفارق مع الريال: "الليجا لم تهرب منا بعد، لكن الأمر صعب".

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وأضاف: "مشكلة برشلونة الحالية أنه يمتلك فريقًا أغلبه من الشباب، ويفتقر لعناصر الخبرة المؤثرة، أنا أتحدث عن نفسي. لقد كانت مباراة كارثية. كانت أسوأ 45 دقيقة في مسيرتي".

وختم: "نجحنا في أصعب شيء وهو العودة بثلاثية بعد التأخر 2-0، لكننا تلقينا 3 أهداف أخرى في نهاية المباراة. الخطأ فينا وحدنا ولا يجب أن نوجه اللوم للمدرب تشافي هيرنانديز".