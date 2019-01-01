كانسيلو: أصبحت أفضل في يوفنتوس بسبب كيليني وبونوتشي

كانسيلو يتحدث عن كريستيانو رونالدو وبونوتشي وكيليني وتطوره في يوفنتوس

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم يوفنتوس جواو كانسيلو إنه أصبح لاعبًا أفضل بعد الفترة التي قضاها منذ انضمامه إلى صفوف السيدة العجوز الصيف الماضي.

وكان جواو كانسيلو قد انتقل من فالنسيا إلى يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بعد عام لعبه في إنتر ميلان على سبيل الإعارة.

وبخصوص ذلك، قال كانسيلو إنه تطور كثيرًا واكتسب العديد من الخبرات في يوفنتوس بسبب التدرب مع لاعبين أصحاب خبرة ومستوى كبير.

وأضاف: "أصبحث أفضل كثيرًا هنا في يوفنتوس، التدريب مع اثنين من أفضل المدافعين في العالم ــ جورجيو كيليني و ليوناردو بونوتشي ــ يساعد أي لاعب على التطور"

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ مارس ٢٠١٩

وتابع: "كريستيانو رونالدو مهم للغاية، وهو إضافة كبيرة ليوفنتوس والدوري الإيطالي، لقد رأى الجميع ماذا فعل أمام أتلتيكو مدريد، وجوده يجعل كل شيء أسهل بطبيعة الحال"

وواصل حديثه حول مباراة أتلتيكو مدريد حيث قال: "لقد كانت أهم مباراة في الموسم لنا، والجميع شاهدوا أننا استحقينا الفوز بجدارة"

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يذكر أن جواو كانسيلو قد تم استدعاؤه لقائمة المنتخب البرتغالي التي ستشارك في أول مباراتين في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 أمام أوكرانيا وصربيا.