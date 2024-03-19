"كانت مجرد جلسة شبابية" .. الطائي يُبرر تصريحات مسؤوله السابق ويعتذر للهلال

نقطة النهاية لأزمة شغلت الرأي العام مؤخرًا

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وضع زين الصادر، نائب رئيس الطائي، نقطة النهاية لأزمة النادي مع الهلال، والتي شغلت الرأي العام مؤخرًا وتسبب بها عضو مجلس الإدارة المستقيل سعود النعيس.

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النعيس كان قد ظهر في مقطع فيديو يتهم به الهلال بالفوز بالبطولات والألقاب بمساعدة الحكام، وهو ما فهم أنه تشكيك في نزاهة إنجازات الزعيم وأدى لاستقالة المسؤول واعتذاره عقب تأكيده بأن تصريحاته أسيئ فهمها.

الصادر جدد اعتذار ناديه للهلال وأكد على العلاقة الجيدة معه، مبررًا تصريحات النعيس بأنها كانت مجرد دردشة في جلسة شبابية لكن نقلت على السوشيال ميديا لتُثير كل هذا الجدل.

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وأضاف "لم يكن هناك أي تصريح، كانت مجرد دردشة في جلسة شبابية وتم قص حديثه ونشر جزء منه فقط، لو سمعتم الكلام بالكامل لفهمتهم أنه لم يكن يقصد ذلك. نحن نعتذر للهلاليين والرجل قدم استقالته وأكد أنه لم يكن يقصد الإساءة".

وأتم "علاقتنا مع جميع الأندية جيدة، وتلك في النهاية رياضة تجمعنا على المحبة، التوقف عند كل نقطة وتصوير المقاطع ونشرها على منصة إكس مشكلة كبيرة، الجميع يتحدث ويُناقش لكن تم قص الحديث ونقله. الرجل قدم استقالته دون أي ضغط من الإدارة واعتذر للهلال وانتهى الأمر".

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