كانتي: من دواعي سروري أن ألعب مع بوجبا

نجم تشيلسي نجولو كانتي سعيد باجتماعه مع نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا في منتخب فرنسا

عبر متوسط ميدان تشيلسي نجولو كانتي عن امتنانه للمنتخب الفرنسي وذلك لإتاحة الفرصة له للعب إلى جانب بول بوجبا مرة أخرى جنبًا إلى جنب.

وألحق منتخب فرنسا بنظيره البرتغالي هزيمة مؤلمة بهدفٍ نظيف ماء أمس، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب النور بلشبونة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أمم أوروبا.

الديوك بهذا الفوز ضمنوا التواجد في نصف النهائي باستغلال أفضليتهم في المواجهات المباشرة، بعد أن انتهت المباراة السابقة بينهما بالتعادل السلبي بدون أهداف في أكتوبر الماضي

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وحول ذلك، قال نجولو كانتي إنه سعيد للعب مع بول بوجبا من جديد، حيث جمعهما التشكيل الأساسي للمنتخب الفرنسي في ليلة أمس أمام المنتخب البرتغالي.

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وأضاف: "لقد أصيب لفترة وقد مرت فترة منذ أن لعبنا معًا وكنت أفتقده، نتذكر كأس العالم التي لعبناها معًا وقدمنا سويًا أداء مميزًا في وسط ملعب المنتخب الفرنسي"

وتابع: "إنه لمن دواعي سروري أن ألعب مع بول من جديد، داخل الملعب، شعرنا بشعور رائع. أنا راضٍ عن أدائي وأداء الفريق، كنا في المستوى الذي يجب أن نكون عليه"

وأردف: "هناك الكثير من المتوقع منا من قبل الجماهير، نحن أبطال العالم وسيكون دوري الأمم الأوروبية تحديًا آخر لنا كمجموعة، لكن من المؤكد أننا فريق رائع ونستطيع المنافسة"

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يذكر أن نجولو كانتي قد تعرض لأكثر من إصابة في الموسم الماضي وكذلك بول بوجبا، حيث منع ذلك في أكثر من مرة إضافة إلى تغيير تشكيل المنتخب من قبل ديشان من اجتماع الثنائي في تشكيل واحد لفترة طويلة.