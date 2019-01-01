كانتونا عن عام 2020: ميسي سيكشف بالخطأ أنه فضائي

ملك مانشستر يونايتد السابق يتحدث عن توقعاته لعام 2020 بشكل ساخر

يتوقع إيريك كانتونا لاعب مانشستر يونايتد السابق، أن ميسي لاعب برشلونة، سيكشف بالخطأ في عام 2020، أنه فضائي وليس كائن بشري.

وقال كانتونا في مقطع فيديو ساخر نشره على وسائل التواصل الاجتماعي: "عام 2019 كان جيداً لكرة القدم، ولكن وصول تقنية الفيديو أشبه بوجود عم في حالة سكر وهو يحتفل بليلة عيد الميلاد ثم يتقيأ على العشاء ويذهب للنوم".

وعن توقعاته وأمنياته للعام الجديد، قال ملك مانشستر يونايتد السابق: "ربما تطيح ميجان رابينوي بدونالد ترامب وتصبح أول رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية بشعر أرجواني".

وواصل: "ولكن ماذا إذا حقق ليستر سيتي لقب الدوري من جديد، ماذا سيفعل جاري لينيكر في تلك المرة".

وأكمل: "في هذا العام أيضاً لدينا بطولة اليورو، التي ستساعد على توحيد أوروبا من جديد".

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وقال اللاعب الفرنسي السابق، عن الأسطورة ليونيل ميسي: "في ذلك العام ربما يكشف دون قصد أنه كائن فضائي، عندما تظهر مخالبه من سرواله في مباراة أمام ريال سوسيداد".

وتابع: "ميسي بالطبع يجب أن يكون من الفضاء الخارجي".