كانافارو: تفكير بوجبا في مظهره وشعره لن يجعله في القمة!

أسطورة المنتخب الإيطالي ينتقد أسلوب بوجبا في اهتمامه بمظهره الخارجي

يشعر فابيو كانافارو بالقلق من النجم الفرنسي بول بوجبا، حيث يرى أسطورة الكرة الإيطالية، أن لاعب يوفنتوس العائد للبيانكونيري هذا الموسم، يهتم بقصات شعره ومظهره الخارجي كثيرًا.

وكان قد أنهى نجم مانشستر يونايتد السابق فترته الثانية في أولد ترافورد بالعودة إلى اليوفي في صفقة انتقال مجانية بعد انتهاء عقده هذا الصيف.

وتعرض لإصابة في ركبته جعلته يفقد المشاركة في بداية الموسم مع البيانكونيري، حيث انتصر فريق السيدة العجوز في الجولة الأولي من الدوري الإيطالي على ساسوولو بثلاثية دون رد.

ماذا قال كانافارو؟

في تصريحات نقلتها صحيفة "دايلي ميل"، قال أسطورة المنتخب الإيطالي: "بصفتي لاعب كرة قدم، أثار بول بوجبا إعجابي كثيرًا، لكن في السنوات الأخيرة التي عاشها في مانشستر يونايتد لم يكن من الممكن التعرف عليه".

وواصل: "معاملته لشعره وصورته يجعلني أشك في أنه يشعر أنه وصل".

وتابع: "عندما يفكر لاعب كرة قدم بهذه الطريقة، لا يمكنه المنافسة في القمة، 100 في المائة".

وأوضح: "لكنني مقتنع بأنه يريد الانتقام في حياته الثانية في إيطاليا".

لماذا ينتقد بوجبا بشدة؟

من المعروف عن النجم الفرنسي الدخول في صراعات ومواجهات لا دخل لها بكرة القدم، لكن ما يجعله محل الانتقاد أيضًا هو اهتمامه بمظهره الخارجي وقصات شعره الجديدة.

ونشر اللاعب نفسه فيديو له عبر موقع إنستجرام بعد الانتهاء من قص شعره في إيطاليا وهو يرقص بعدها ويشعر بالسعادة.

وجاءت بعض التعليقات الساخرة من بوجبا بسبب تكرر إصاباته واهتمامه بمظهره الخارجي أكتر من لعب كرة القدم، وهي وظيفته الأساسية.