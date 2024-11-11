"إنه شجاع!" .. نجلة مانشيني ترد على اقترابه من روما ورحيله المؤلم عن السعودية

مانشيني مرشح بقوة لتدريب روما..

تحدثت كاميلا، نجلة الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني السابق لمنتخب السعودية، عن نهاية تجربته في المملكة، واقترابه من تدريب روما، حيث بات أحد أبرز المرشحين لقيادة الذئاب في المرحلة المُقبلة.

وأفادت تقارير إيطالية بأن نادي روما تواصل مع أكثر من اسم لقيادة فريق الكرة، مثل مانشيني وتيرزيتش ورودي جارسيا، خلفًا للكرواتي إيفان يوريتش، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج، وآخرها الخسارة من بولونيا (2-3)، ضمن حساب الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي، فيما بات مانشيني مرشحًا للمنصب، بعد رحيله عن المنتخب السعودي.

وطبقًا لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، فقد وصفت كاميلا، التي أصدرت كتابها الأول بعنوان "أنت فراشة"، والدها بأنه شجاع ويبدو غير قابل للتدمير، معلقة على خاتمة تجربته في الجزيرة العربية، واقترابه من التواجد على مقاعد بدلاء روما، بقولها "أعتبره رجلًا شجاعًا، فكل شيء في الحياة له بداية ونهاية، لسوء أو حسن الحظ"، كما استشهدت بتجربتها في الطفولة، قائلة "ربما بفضل هذه الرواية، وجدتُ مكاني في العالم، لقد تعرضت للتنمر عندما كنت طفلة، لكن ليس لدي أي استياء تجاه أولئك الذين ضايقوني واستبعدوني، غالبًا أشعر بالتعاطف".

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وكان روبرتو مانشيني قد نال جائزة "الخنزير الذهبي"، وهي جائزة إيطالية ساخرة تُمنح عبر برنامج "ستريشا لانوتيزيا"، لأسوأ رياضي أو سياسي أو إعلامي في إيطاليا، عن تجربته مع المنتخب السعودي، حيث تمت إقالته بعد 14 شهرًا، بسبب نتائج الأخضر في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، فيما رحب مانشيني باستلام الجائزة دون امتعاض، مؤكدًا أن المملكة تطورت كثيرًا، وهناك العديد من اللاعبين الرائعين في الدوري السعودي.

وتعاقد المنتخب السعودي مع الفرنسي هيرفي رينارد، ليكون المدير الفني الجديد، خلفًا لمانشيني الذي قاد الأخضر لاحتلال المركز الثالث في جدول المجموعة الثالثة، برصيد 5 نقاط، بعد تعادله مع إندونيسيا (1-1) والبحرين دون أهداف، فضلًا عن فوزه على الصين (2-1) وخسارته أمام اليابان (0-2).

وفي حالة تولي مانشيني تدريب روما، فإنه سيعود للدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 2016، حيث تولى قيادة فريق إنتر في ولايتين بين 2004-2008 و2014-2016، وتوج معه بلقب الكالتشيو 3 مرات، وكأس إيطاليا 4 مرات، وكأس السوبر الإيطالي مرتين.