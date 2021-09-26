كامافينجا: بنزيما قائد مرح، وريال مدريد الأفضل في العالم!

إدواردو كامافينجا نجم ريال مدريد يتحدث عن علاقته بكريم بنزيما وطموحه في النادي الملكي ومع منتخب فرنسا.

أكد إدواردو كامافينجا أنه لم يتوقع البداية القوية له مع ريال مدريد بعد انضمامه لهم من صفوف رين في آخر أيام الانتقالات في الصيف.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "تيليفوت"، وتطرق خلالها للحديث عن طموحه في ريال مدريد وعلاقته بكريم بنزيما والعديد من الأمور الأخرى.

ما الذي قاله كامافينجا عن بدايته في ريال مدريد وهدفه الأول؟

وقال كامافينجا: "بمجرد أن علمت باهتمام ريال مدريد بي ورغبتهم في الحصول على خدماتي لم أتردد ولو للحظة واحدة في قبول عرضهم، هناك بعض الأشياء التي لا يمكن التشكيك فيها".

وأضاف عن هدفه الأول مع الفريق: "أريد أن ألعب دائمًا لأساعد الفريق، وانتهزت الفرصة التي أتيحت لي، ولم أحتفل في البداية لأنني لم أتخيل أن أسجل في أول مباراة، نظرت للحكم بعد ذلك الجنون تملكني".

ما الذي قاله كامافينجا عن كريم بنزيما وطموحه المستقبلي؟

وأردف عن زميله كريم بنزيما: "هو قائد، لقد تحدثنا كثيرًا وقبل ذلك لم أكد مدركًا لتلك الحقيقة، لكنه شخص مرح ويقود المجموعة بشكل رائع".

وأكمل: "في الوقت الحالي أنا في أفضل أندية العالم، وذلك سيساعدني في اللعب لمنتخب فرنسا، والمشاركة في كأس العالم 2022 هي هدفي، لكن يجب أن ألعب بشكل جيد أولًا هنا وأقدم مستويات طيبة مع ريال مدريد".

جدير بالذكر أن كامافينجا كان قد ظهر مستويات طيبة للغاية في كل المشاركات التي لعب فيها مع ريال مدريد حتى الآن بكل البطولات حيث سجل وصنع هدفين في خمسة لقاءات.

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