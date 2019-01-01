هازارد يعلق على رحيله لريال مدريد وهدفه مع تشيلسي

هازارد لديه هدف مع تشيلسي أولاً ويكشف كيف سجل هدفه الأول

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى الجناح البلجيكي إيدين هازارد، سعادته بالفوز الذي حققه تشيلسي على وست هام وكذلك الأخبار التي تربطه بالانتقال لصفوف ريال مدريد.

وسجل هازارد هدفين في فوز البلوز، وتسلق جدول الترتيب، واحتلال المركز الثالث، لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وعلق البلجيكي على الثنائية: "اعتقد أننا لعبنا جيدًا، المباراة لم تكن سهلة لأن وست هام فريق كبير، لقد سببوا بعض المشاكل لنا، لكننا فعلنا كل شيء، وصنعنا العديد من الفرص وسجلنا هدفين".

وجاء هدف هازارد، بطريقة أكثر من رائعة بعدما راوغ أكثر من مدافع ليسجل هدفًا بمجهود فردي ليواصل: "لقد كان شيئًا خاصًا، لقد أخذت الكرة وحاولت التقدم، في منطقة الجزاء صعب على المدافع، لأنه إذا اسقطني ستكون ضربة جزاء".

كيرير فعلها كما لو كان كرستيانو رونالدو 😅 pic.twitter.com/8j8bHPo4G8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 8, 2019

وواصل عن هدفه: "قد يكون هناك بعض الحظ في التسديدة، أردت التسديد سريعًا، وعندما رأيت الكرة في الشباك كنت سعيدًا، أظهر بشكل أصغر عندما ألعب أمام أصحاب قامات طويلة، وهذا صعب لهم في تغيير الاتجاهات".

وعن الأخبار التي تؤكد قرب رحيله لصفوف ريال مدريد: "أنها خاطئة، أنا أركز على تشيلسي حتى نهاية الموسم، أريد إنهاء الموسم في المركز الرابع والفوز بالدوري الأوروبي، مازال لدينا الكثير وسنرى ماذا سيحدث".

وأتم: "نحن في فترة زخمنا، فزنا في 3 مباريات على التوالي، ونريد المواصلة، هدفنا الدوري الأوروبي والمراكز الأربعة الأولى ويمكننا تحقيق هذا".

وسيلتقي تشيلسي مع سلافيا براج التشيكي في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، الأسبوع المقبل,